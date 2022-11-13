Вы заслуживаете свободы: иностранцы оставляют сотни комментариев под видео о Херсоне

На днях журналисты CNN посетили Херсон после освобождения города и записали видео, в котором попросили херсонцев поделиться своими ощущениями. Видео получилось крайне эмоциональным и трогательным. После этого люди из разных уголков нашей планеты "взорвались" безумной поддержкой Украины.

Видео уже просмотрели более 710 тысяч пользователей только за последние 18 часов.

Важно Оправление от оккупации и масштабная зачистка: что происходит на Херсонщине

Американский журналист Ник Робертсон, который прибыл в освобожденный Херсон, был поражен крепостью украинцев. Он пообщался с ними об оккупации. Большинство людей не могли сдержать слез и искренне благодарили ВСУ за деоккупацию.

Что пишут иностранцы об освобождении Херсона

Иностранцы, просмотревшие видео, оставили в комментариях тысячи комментариев. Вот только часть из них:

Джеки Макмиллан из Торонто, Канада: Украинцы, вы этого заслуживаете. Вы заслуживаете свободы, независимого государства и поддержки в борьбе с российским агрессором. Вы буквально определили, что значит быть воинами, быть европейцем и что значит жить в демократической стране, которая воюет против геноцидного врага. Родилась новая европейская сила.

Дарни Канг из Камбоджи: Я из Камбоджи, но живу в Австралии уже 17 лет. Я очень рада снова видеть людей Херсона свободными. Я слышу, как поют их гимн Украины, и у меня наворачиваются слезы.

Стивен Бедфорд из Австралии: Я не мог не пролить слезы радости за этих замечательных людей. Какие ужасы они должны были пережить? Они все герои!



Как иностранцы поддерживают украинцев / Скриншот 24 канала

Пользователь с ником titilittibumbum из Германии: Я глубоко тронут этими эмоциональными сценами и искренне надеюсь, что скоро вся Украина будет свободна! Украинцы невероятно храбрые и выносливые, и я надеюсь, что демократические страны мира и дальше будут поддерживать украинский народ! Россия никогда не должна добиться успеха со своими преступлениями и бесчеловечностью!

Луи Уильямор из Филиппин: Рады видеть, как вы, украинцы, празднуете освобождение Херсона в таком веселом и эйфорическом режиме. Так трогательно! Миролюбивые люди всего мира с вами молятся и надеются, чтобы как можно быстрее вы снова были свободны. Пусть безжалостные российские захватчики будут полностью уничтожены и изгнаны со всей украинской территории.

Пользователь с ником Magpie Girl из Австралии: Я была возвышена, увидев, как эти люди празднуют после всего, что они пережили. Теперь этот город и его люди могут начать восстанавливать с тем же духом, который они продемонстрировали во время оккупации. Но пока Россия не будет изгнана – это всего лишь маленькая победа. Это действительно дарит проблеск радости многострадальному украинскому народу и воинам.



Что иностранцы говорят об освобождении Херсона / Скриншот 24 канала

Как Херсонцы празднуют освобождение от оккупации

Еще до того, как ВСУ официально зашли в город, херсонцы уже ждали своих защитников в городе. Они самостоятельно вывесили флаги Украины в центре города. Впоследствии, когда украинские воины зашли в город, херсонцы скандировали "ВСУ" и "Спасибо". В тот день, 11 ноября, город гулял по полной. Хотя пока и без света и тепла, люди были очень счастливы.

Праздновали деоккупацию города и в Киеве и Одессе. В столице люди собрались на Майдане Незалежности. Они принесли сине-желтые флаги и шампанское.

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