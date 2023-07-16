"Азов" 24 февраля 2022 года и сейчас: исполняющий обязанности командира объяснил, что изменилось
Исполняющий обязанности командира "Азова" рассказал, что сравнивать "Азов" образца 24 февраля 2022 года и сегодня – очень сложно. Ведь изменился формат подразделения и его вооружение.
Богдан "Тавр" Кротевич рассказал в интервью 24 Канала, что даже самая война стала совсем другой. Ведь многие бойцы "Азова" до сих пор находятся в плену.
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Что "Тавр" сказал о бойцах "Азова", которые в плену
Вы должны понимать, что даже тот факт, что многие наши бойцы до сих пор находятся в плену, – также влияет на наше моральное состояние. Как с хорошей стороны, так и с плохой. Это мотивация для нас драться, но это и плохое настроение, потому что пока мы не можем достать всех собратьев сразу,
– объяснил "Тавр".
Исполняющий обязанности командира "Азова" также говорил, что усложняет процесс управления подразделением оккупация Мариуполя, ведь именно там располагались пункты постоянной дислокации "Азова".
Еще до возвращения командира "Азова" из Турции в Украину Богдан Кротевич объяснял, что в отсутствие командира полковника Дениса Прокопенко подразделение не имеет той боеспособности, которую будет иметь с ним.Важно! После возвращения в Украину Денис "Редис" Прокопенко намекнул на вероятное участие в боевых действиях. В то же время в "Азове" заявили, что участие Прокопенко, Паламара и Хоменко повысит боеспособность подразделения.
Как изменился "Азов" после 24 февраля 2022 года
Полномасштабную войну России азовцы встретили как отдельный отряд специального назначения "Азов" в Мариуполе. Они под командованием Дениса "Рэдиса" Прокопенко заняли оборону города и близлежащих деревень.
Бойцы подразделения удерживали город вместе с местной полицией, пограничниками и бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. До 20 мая – держали комбинат "Азовсталь".
На 86-й день полномасштабной войны руководство государства приказало остановить сопротивление. За это время азовцы отчитались о ликвидации более 2 тысяч оккупантов и сотни единиц уничтоженной вражеской техники.
Эта борона Мариуполя позволила освободить от россиян Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и стабилизировать фронт на южном и восточном направлениях.
Однако до сих пор сотни азовцев находятся в плену.
"Азов" – одна бригад новой Гвардии наступления
"Азов" в январе 2023 года стал одной из бригад новой Гвардии наступления. Тогда в подразделении уже формировали третий полк, и новые задачи, связанные с расширением в бригаду, стали еще на голову выше.
В общем изменилось все. Кроме численного состава, сменился штаб. На данный момент мы имеем 6 механизированных батальонов, а в полку было всего 2. Плюс батальон военной подготовки – это "инструкторский" батальон. Также есть бригадная артиллерийская группа,
– заявил "Тавр".
По его словам, бригадная артиллерийская группа "Азова" вооружена реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией калибров 155, 152 и 122 миллиметра. Каждый механизированный батальон имеет батарею 120-миллиметровых минометов, рота – минометы калибра 82 миллиметра.
"Фронт задач, которые мы можем выполнять, расширился. Раньше, когда мы выходили батальоном на фронт, занимали не очень большой участок обороны. Больше мы выходили батальонно-тактической группой на Светлодарскую дугу в 2019 году и занимали линию обороны на 15 километров", – рассказал Богдан Кротевич.
"Тавр" рассказал о деятельности "Азова"
- Исполняющий обязанности командира "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, мечтают ли бойцы "Азова" освободить именно Мариуполь. Он объяснил, что город не имеет какого-то сакрального значения. Ведь бойцам "Азова" абсолютно родные каждый сантиметр украинской земли и они готовы освобождать те или иные населенные пункты, которые определит командование.
- "Тавр" предположил, когда "Азов" выйдет на передовую по всей бригаде. По его словам, по состоянию на июль 2023 года "Азов" в формате бригады укомплектован более чем на 50%. Кротевич сказал, что думает, что уж очень-очень скоро они выйдут на передовую всей бригадой. В настоящее время бойцы постепенно входят в ритм боевых действий.
- Кроме того, в июле 2023 года из Турции домой вернулись командиры Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова", Святослав "Калина" Паламарь – заместитель командира "Азова", Олег "Апис" Хоменко – командир комендантской роты "Азова", Сергей " Волынский Волынский – командир 36 отдельной бригады морской пехоты, Денис Шлега – командир 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии. Подробнее о том, что означает их возвращение – читайте по ссылке.