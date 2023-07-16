"Азов" 24 февраля 2022 года и сейчас: исполняющий обязанности командира объяснил, что изменилось

Исполняющий обязанности командира "Азова" рассказал, что сравнивать "Азов" образца 24 февраля 2022 года и сегодня – очень сложно. Ведь изменился формат подразделения и его вооружение.

Богдан "Тавр" Кротевич рассказал в интервью 24 Канала, что даже самая война стала совсем другой. Ведь многие бойцы "Азова" до сих пор находятся в плену.

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Что "Тавр" сказал о бойцах "Азова", которые в плену

Вы должны понимать, что даже тот факт, что многие наши бойцы до сих пор находятся в плену, – также влияет на наше моральное состояние. Как с хорошей стороны, так и с плохой. Это мотивация для нас драться, но это и плохое настроение, потому что пока мы не можем достать всех собратьев сразу,

– объяснил "Тавр".

Исполняющий обязанности командира "Азова" также говорил, что усложняет процесс управления подразделением оккупация Мариуполя, ведь именно там располагались пункты постоянной дислокации "Азова".

Еще до возвращения командира "Азова" из Турции в Украину Богдан Кротевич объяснял, что в отсутствие командира полковника Дениса Прокопенко подразделение не имеет той боеспособности, которую будет иметь с ним.

Как изменился "Азов" после 24 февраля 2022 года

Полномасштабную войну России азовцы встретили как отдельный отряд специального назначения "Азов" в Мариуполе. Они под командованием Дениса "Рэдиса" Прокопенко заняли оборону города и близлежащих деревень.

Бойцы подразделения удерживали город вместе с местной полицией, пограничниками и бойцами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. До 20 мая – держали комбинат "Азовсталь".

На 86-й день полномасштабной войны руководство государства приказало остановить сопротивление. За это время азовцы отчитались о ликвидации более 2 тысяч оккупантов и сотни единиц уничтоженной вражеской техники.

Эта борона Мариуполя позволила освободить от россиян Киевскую, Черниговскую и Сумскую области и стабилизировать фронт на южном и восточном направлениях.

Однако до сих пор сотни азовцев находятся в плену.

"Азов" – одна бригад новой Гвардии наступления

"Азов" в январе 2023 года стал одной из бригад новой Гвардии наступления. Тогда в подразделении уже формировали третий полк, и новые задачи, связанные с расширением в бригаду, стали еще на голову выше.

В общем изменилось все. Кроме численного состава, сменился штаб. На данный момент мы имеем 6 механизированных батальонов, а в полку было всего 2. Плюс батальон военной подготовки – это "инструкторский" батальон. Также есть бригадная артиллерийская группа,

– заявил "Тавр".

По его словам, бригадная артиллерийская группа "Азова" вооружена реактивными системами залпового огня, ствольной артиллерией калибров 155, 152 и 122 миллиметра. Каждый механизированный батальон имеет батарею 120-миллиметровых минометов, рота – минометы калибра 82 миллиметра.

"Фронт задач, которые мы можем выполнять, расширился. Раньше, когда мы выходили батальоном на фронт, занимали не очень большой участок обороны. Больше мы выходили батальонно-тактической группой на Светлодарскую дугу в 2019 году и занимали линию обороны на 15 километров", – рассказал Богдан Кротевич.

"Тавр" рассказал о деятельности "Азова"