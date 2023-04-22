Режут баранов на улицах и разводят стихийную торговлю: во что окупать превратит Мариуполь

Этнический состав населения Мариуполя под российской оккупацией изменяется. В городе больше граждан России.

Об этом подчеркивают в Мариупольском городском совете. Россиян в Мариуполь завозят для разных работ. Большинство из них – представители нацменьшинств страны-террористки: буряты или жители отдаленных глубинок.

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Мариуполь во время российской оккупации

По данным горсовета, во дворе по улице Фонтанной, 85 представителей национальных меньшинств устроили резню баранов. Они делали это посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых есть дети.

Также пишут о том, что жители домов по улице Блажевича жалуются на стихийную торговлю: "Грязь, вонь под окнами жителей!". Коллаборационная администрация игнорирует все жалобы людей. Вопросами санитарии и благоустройства – никто не принимается.

Мариупольцы помнят, как под украинским флагом внедрялись новые подходы и высокие стандарты. Теперь "асвободители" принесли "русский мир" с его бесправием и беспорядком. Но это недолго! Верим в ВСУ и победу!

– отмечают в городском совете.



Мариуполь во время российской оккупации / Скриншот

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