Канадские военные отдали честь мужественным воинам Украины, возвращающимся защищать Родину

Вести Украине борьбу против оккупантов страны-партнеры помогают не только поставками вооружения, но и проведением для воинов нашего государства военных учений. Канадские инструкторы, завершившие обучение украинских защитников, трогательно провожали их на Родину.

Инструкторы, которые длительное время сотрудничали с украинцами, которые понимают миссию наших военных, вышли попрощаться. Видео этого появилось в телеграм-каналах, пишет 24 Канал.

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Военным Украины отдали честь

Канадские военные выстроились вдоль дороги, чтобы провести украинцев, которые возвращаются защищать нашу Родину от захватчиков в самой большой войне в Европе после Второй мировой. На видео, снятом из окна автобуса, видно, как они отдали честь защитникам Украины, которые вскоре с оружием в руках присоединятся к собратьям.

Военные Канады трогательно провожали защитников Украины: видео

Не только канадские инструкторы

Заметим, что отдавали воинам Украины честь и в других государствах, где они завершили учения. Сначала это сделали военные Великобритании, а впоследствии к ним присоединились в Швеции и Норвегии.

В этих странах они выстроились в ряды вдоль дорог, отдали честь нашим ребятам, а также вывесили украинские флаги. Более того, в Великобритании и Швеции позади военных стояли гражданские, которые тоже хотели попрощаться с украинцами и выразить им почет, а также пожелать удачи на пути и в ожесточенной войне с россиянами. Они махали и рукоплескали военным Украины.

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