Канадские военные отдали честь мужественным воинам Украины, возвращающимся защищать Родину
Вести Украине борьбу против оккупантов страны-партнеры помогают не только поставками вооружения, но и проведением для воинов нашего государства военных учений. Канадские инструкторы, завершившие обучение украинских защитников, трогательно провожали их на Родину.
Инструкторы, которые длительное время сотрудничали с украинцами, которые понимают миссию наших военных, вышли попрощаться. Видео этого появилось в телеграм-каналах, пишет 24 Канал.
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Военным Украины отдали честь
Канадские военные выстроились вдоль дороги, чтобы провести украинцев, которые возвращаются защищать нашу Родину от захватчиков в самой большой войне в Европе после Второй мировой. На видео, снятом из окна автобуса, видно, как они отдали честь защитникам Украины, которые вскоре с оружием в руках присоединятся к собратьям.
Военные Канады трогательно провожали защитников Украины: видео
Не только канадские инструкторы
Заметим, что отдавали воинам Украины честь и в других государствах, где они завершили учения. Сначала это сделали военные Великобритании, а впоследствии к ним присоединились в Швеции и Норвегии.
В этих странах они выстроились в ряды вдоль дорог, отдали честь нашим ребятам, а также вывесили украинские флаги. Более того, в Великобритании и Швеции позади военных стояли гражданские, которые тоже хотели попрощаться с украинцами и выразить им почет, а также пожелать удачи на пути и в ожесточенной войне с россиянами. Они махали и рукоплескали военным Украины.
Учения воинов Украины от Канады: что известно
- Канада решила помогать Украине в военных учениях много лет назад. Они проходят в рамках операции по обучению украинских солдат UNIFIER, которой положила начало Канада еще в 2015 году.
- При этом учения проходят по гибкой программе подготовки, которая сосредоточена на индивидуальных навыках бойца. Учения включают обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, военно-полевое искусство, тактику патрулирования.
- Так, например, только в августе 2022 года Канада отправила в Великобританию более 200 канадских инструкторов для обучения украинских военных.
- 7 марта в официальном сообщении правительства страны сообщили, что в Оттаве продолжат программу UNIFIER как минимум до октября 2023 года. Она, в частности, предполагает обучение военных медиков Вооруженных Сил нашего государства.