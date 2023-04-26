Інструктори, які тривали час співпрацювали з українцями, які розуміють місію наших військових, вийшли попрощатися. Відео цього появилося в телеграм-каналах, пише 24 Канал.
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Військовим України віддали честь
Канадські військові вишикувалися вздовж дороги, щоб провести українців, які повертаються обороняти нашу Батьківщину від загарбників у найбільшій війні у Європі після Другої світової. На відео, що зняте з вікна автобуса, видно, як вони віддали честь захисникам України, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів.
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Не лише канадські інструктори
Зауважимо, що віддавали воїнам України честь і в інших державах, де вони завершили навчання. Спершу це зробили військові Великої Британії, а згодом до них приєдналися у Швеції та Норвегії.
У цих країнах вони вишикувались в шеренги вздовж доріг, віддали честь нашим хлопцям, а також вивісили українські прапори. Ба більше, у Великій Британії та Швеції позаду військових стояли цивільні громадяни, які теж хотіли попрощатися з українцями та висловити їм шану, а також побажати удачі на шляху та в запеклій війні з росіянами. Вони махали та аплодували військовим України.
Навчання воїнів України у Канаді: що відомо
- Канада вирішила допомагати Україні у військових навчаннях багато років тому. Вони проходять у рамках операції по навчанню українських солдатів UNIFIER, яку започаткувала Канада ще у 2015 році.
- При цьому навчання відбуваються за гнучкою програмою підготовки, яка зосереджена на індивідуальних навичках бійця. Вишкіл включає поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, військово-польове мистецтво, тактику патрулювання.
- Так, наприклад, лише у серпні 2022 року Канада відправила до Великої Британії понад 200 канадських інструкторів для навчання українських військових.
- 7 березня в офіційному повідомленні уряду країни повідомили, що в Оттаві продовжать програму UNIFIER як мінімум до жовтня 2023 року. Вона, зокрема, передбачає навчання військових медиків Збройних Сил нашої держави.