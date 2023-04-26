Інструктори, які тривали час співпрацювали з українцями, які розуміють місію наших військових, вийшли попрощатися. Відео цього появилося в телеграм-каналах, пише 24 Канал.

Варте уваги Це унікальна ситуація для США: що говорять та як готуються до контрнаступу ЗСУ

Військовим України віддали честь

Канадські військові вишикувалися вздовж дороги, щоб провести українців, які повертаються обороняти нашу Батьківщину від загарбників у найбільшій війні у Європі після Другої світової. На відео, що зняте з вікна автобуса, видно, як вони віддали честь захисникам України, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів.

Військові Канади зворушливо проводжали захисників України: відео

Не лише канадські інструктори

Зауважимо, що віддавали воїнам України честь і в інших державах, де вони завершили навчання. Спершу це зробили військові Великої Британії, а згодом до них приєдналися у Швеції та Норвегії.

У цих країнах вони вишикувались в шеренги вздовж доріг, віддали честь нашим хлопцям, а також вивісили українські прапори. Ба більше, у Великій Британії та Швеції позаду військових стояли цивільні громадяни, які теж хотіли попрощатися з українцями та висловити їм шану, а також побажати удачі на шляху та в запеклій війні з росіянами. Вони махали та аплодували військовим України.

Навчання воїнів України у Канаді: що відомо