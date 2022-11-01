Худший сценарий – без света, тепла и воды: как Киев собирается пережить зиму
Источник:Виталий Кличко
В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева жителям города.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице готовятся пережить зиму. По его словам, рассматриваются разные сценарии развития событий и худший – "когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения".
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Из-за ракетных атак агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим,
– отметил Кличко.
Мэр отметил, что электрогенераторы уже закупили, запасы воды и всего необходимого тоже сделали, чтобы эти пункты обогрева принимали людей.
"В этих пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", – объяснил Кличко.
Киев страдает от атак врага
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