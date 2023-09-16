Огонь корректировали с берега: в ССО рассказали детали уничтожения судов "Минск" и "Ростов"

Украине удалось уничтожить в Севастополе российский крупный десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". Уничтожение корабля и подлодки стало возможным благодаря ССО.

Украинские защитники рассказали, как проводилась операция по поражению вражеских кораблей. В частности, ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

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Воины ССО скорректировали огонь по вражеским судам

Операторы ССО были привлечены для того, чтобы идентифицировать цели, навести и корректировать огонь, а также разведки на оперативной глубине противника.

Группа на лодках подошла к безопасному месту и осуществила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки, выполнено идентификацию и наведение на цель,

– говорится в сообщении.

В ССО сообщили, что во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.

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"После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию. Все это стало возможным благодаря профессионализму и смелости наших воинов!" – говорится в сообщении.

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