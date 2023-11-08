Как можно обжаловать решение военно-врачебной комиссии: алгоритм от Минздрава

Военнослужащий может оспорить решение военно-врачебной комиссии, если он убежден, что оно не отражает реальное состояние его здоровья. Сделать это можно двумя способами – в досудебном порядке и через суд.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке, информирует 24 Канал. Поэтому там рекомендуют начать именно с этого варианта.

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Для этого нужно:

Написать жалобу/заявление, что военный не согласен с выводами военно-врачебной комиссии с просьбой, чтобы указанное решение пересмотрела высшая ВВК.

Включить в жалобу/заявление все соответствующие медицинские документы и копию предварительного решения военно-врачебной комиссии. А еще – копию военного билета (удостоверение офицера).

Заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения на адрес соответствующей ВВК,

– отметили в Министерстве здравоохранения.

По результатам рассмотрения военно-врачебная комиссия пересматривает обжалуемое постановление или может направить военного на повторный (контрольный) медосмотр.

Впоследствии истцу предоставят новое заключение о его состоянии здоровья. Его и будут принимать во внимание. Если случаи спорные и сложные, то право на окончательное решение остается за ЦВВК – Центральной военно-врачебной комиссией.

Если, в конце концов, обжалование в досудебном варианте не дало положительный результат – военнослужащий может обратиться в суд.

"Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК", – отметили в Минздраве.

Кроме того, суд может обязать провести повторный медосмотр и дообследование военного, если соответствующая военно-врачебная комиссия отказалась это делать.

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