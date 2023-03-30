Царь и гетман: психолог объяснил разницу отношения к власти россиян и украинцев

Один из главных российских пропагандистов Владимир Соловьев активно приобщается к обсуждению войны с учетом своего "профессионализма". Удивительно, россияне верят его информационным вбросам, которые постоянно раздаются с экранов телевизоров.

Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Попов – кандидат психологических наук. По его словам, российский народ любит наблюдать за так называемым "царем".

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Фигура Соловьева

Дмитрий Попов объяснил, что само поведение пропагандиста Соловьева – это демонстрация своего величества, авторитета.

Кроме этого, он себя видит как альфа-самца во френче.

"Это военная униформа, популярная в послевоенном Советском Союзе, когда все военные знаки были срезаны и люди ходили в таких френчах", – подчеркнул он.

По его словам, именно такой наряд удачно сочетается со строгим взглядом, откровенной маскулинностью.

Это тоже попытка добавить к своим словам, которые в большинстве являются ложными, некой уверенности,

– убежден Попов.

По его мнению, сами же россияне прекрасно такую мнимую уверенность и считывают.

Дмитрий Попов рассказал, почему россияне верят словам пропагандиста Соловьева: смотрите видео

Чем отличаются украинцы и россияне

Дмитрий Попов рассказал, что российское сообщество очень любит альфа-самцов, украинское – нет.

"Цари, которые были и есть в России, очень одобрены российским обществом. В Украине – гетманы", – отметил он.

По его словам, гетман – это председатель, имеющий в качестве опоры Казацкий совет или Верховную Раду в сегодняшнем виде.

В России царь – это глава, а все остальные – это те, кто должен поддакивать и соглашаться с царем. В этом и есть отличие,

– подчеркнул он.

По его мнению, Соловьев – это и есть альфа-самец, царь в пропаганде, мнение которого окончательное и не может подвергаться сомнениям.

Скандальные заявления российских пропагандистов