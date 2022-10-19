Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Крыма: четкий ответ Данилова
Российские захватчики, вероятно, могут прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, но это навредит прежде всего им, потому что водоснабжение в Крым будет остановлено. В аппарате СНБО уже было рассмотрено такое развитие событий.
Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что вопрос водоснабжения на оккупированный полуостров важен для оккупантов.
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Подрыв Каховской ГЭС будет огромной катастрофой
Россияне выносят этот вопрос на повестку дня как обязательную вещь. Кроме того, такой пункт есть в тех переговорах, которые страна-агрессор хотела проводить.
Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может,
– подчеркнул Данилов.
"Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать и у нас есть информация по этим вещам", – сообщил секретарь СНБО.
По его словам, согласно украинским расчетам, если оккупанты пойдут на подрыв Каховской ГЭС, то есть опасность для некоторых населенных пунктов. Так, это будет не просто уничтожением объектов инфраструктуры, а катастрофой невероятных масштабов с огромным количеством человеческих жертв.
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Ситуация в Херсонской области: последние новости
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- В то же время, украинские защитники продолжают успешное наступление на Юге Украины. Российские военные уже изо всех сил готовятся "оборонять" захваченный Херсон. Так, они строят фортификационные сооружения возле самого города и готовятся к уличным боям.
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