Мемы о войне с Россией и возмущении действиями НАТО: как поляки реагируют на падение ракет

Граждане Польши считают, что в падении российских ракет на территории их страны виновата только Россия. В то же время некоторые возмущаются слабой реакцией НАТО на инцидент.

Интересно, что даже те поляки, которые предполагают, что это была ракета украинского ПВО, считают, что ответственна только Россия. Ведь именно она начала войну. Больше реакций поляков на падение ракет читайте в материале 24 канала.

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"Упали ракеты, а мы дискутируем": как реагируют поляки

В твиттере поляки возмущаются, что российские ракеты убили 2 человека на территории Польши, а политики "встречаются, говорят, дискутируют". Мол, если бы ракета упала в Германии, НАТО было бы гораздо решительнее.

Кроме того, поляки считают, что Россия может сказать, что это вообще польская ракета убила поляков. В Москве неоднократно уже придумывали такие фейки.

"Завтра Россия скажет, что это польская ракета. Они могут. Они всегда так поступают";

"Ракета, изготовленная четверть века назад, просто перелетела через польскую границу и убила двух наших земляков. Это показывает, насколько нам нужны наши системы Wisła и Narew";

"Атака, по-моему, должна была быть на линии электропередачи Польши и Украины. Она должна была быть прямо у границы с Польшей, но что-то не сложилось. Ракета упала на наш участок, убила двух человек. Наступая так близко к границе, они знали риск, пошли на него сознательно";

"Да, да, не переживай. Подумаешь, что упала ракета. Россия взорвала самолет с польской элитой и никакой реакции. Сейчас тем более. Плюют тебе в лицо, а ты опять вытрешься";

"Чтобы вы, россияне, ели цемент из тех стиральных машин, которые вы украли у украинцев. Слава Украине! Да здравствует Польша и да погибнет Россия".

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Поляки считают, что НАТО ничего не может сделать в этой ситуации, потому что не хочет вступать в войну с Россией. Они отмечают, что нет такой системы обороны, при которой вся территория Польши была бы в безопасности.

Независимо от того, кто выпустил ракету, выводы неутешительны. Оборона НАТО, которая должна была защищать Польшу, не сработала. Другая проблема может заключаться в том, что теперь это знает и Россия,

– написал пользователь Krzysiek .

Поляки призывают разместить как можно больше систем ПВО и военных на всем восточном фланге НАТО.



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Кратко о падении российских ракет в Польше

Российские ракеты рухнули на территории Польши во время массовой атаки по Украине 15 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил , что неоднократно предупреждал, что российская агрессия не остановится только на Украине. Кроме того, он выразил соболезнования полякам, ведь в результате падения ракет погибли 2 человека.

Страны Балтии сразу поддержали Польшу , а Великобритания и Германия заявили, что "тесно сотрудничают" с союзниками.

В то же время, по данным СМИ, президент США Джо Байден предполагает, что взрыв был вызван ракетой украинских сил ПВО.

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