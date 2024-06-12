Все в состоянии стресса: как волонтеры спасают животных от войны на Харьковщине

Волонтеры продолжают собирать заявки на вывоз животных из Харьковской области, в частности, из Волчанской и Липецкой громады. Принимают заявки также из Донецкой области.

Об этом 24 Каналу рассказала менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков" Ярина Винтонюк, отметив, что волонтеры не останавливают свою работу. Она добавила, что в смертельной опасности остается очень много животных, которым нужна помощь.

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В каком состоянии животные

Абсолютно все животные в зоне боевых действий в состоянии стресса. Они находятся под постоянными взрывами, а также – остаются без дома и хозяев.

Это все очень негативно влияет на состояние их здоровья. Стресс становится катализатором различных заболеваний. Поэтому всех животных, которых мы спасаем, сразу транспортируем в Харьков – в нашу клинику,

– отметила Винтонюк.

Там их обследуют и бесплатно оказывают необходимую помощь. Она нужна всем.

Ветеринарную клинику поддерживают неравнодушные и партнеры ОО. Также там работает ветеринар-хирург из Финляндии, который проводит сложные операции по восстановлению костей. Многие животные имеют переломы, потери конечностей или травмы позвоночника.

Кто обращается за помощью

80% заявок, поступающих на горячую линию, от людей, которые пытаются найти и спасти своих любимцев. Когда россияне начали наступление на Волчанск, хозяева начали звонить и просить о помощи. Волонтеры всегда распространяют информацию о животных, которых спасли. Все, чтобы владельцы смогли их узнать и забрать.

"Только 20 – 30% людей могут это сделать, поскольку не все имеют новый дом. Многие живут в общежитиях и не имеют возможности забрать животных", – сказала менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков".

Прежде всего животным, которые находятся близко к линии фронта, предоставляют воду и пищу. Однако самое главное – вывезти их из зоны боевых действий. Если ситуация такая как в Волчанске, то прежде всего говорится о спасении.

За 2 года эвакуации из зоны боевых действий – у нас был волк, который вырос с людьми. Это из того, что было такое на самое экзотическое, с кем было непросто справиться. Это и домашние животные, но в большинстве – это коты, собаки,

– рассказала Ярина Винтонюк.

Что нужно для эвакуации животных

Если люди собираются выезжать из зоны боевых действий и думают, как эвакуировать своих питомцев, основное – иметь переноску или, если это собака, – поводок.

Важно, чтобы украинцы анализировали ситуацию на фронте, чтобы обратиться за помощью заблаговременно. Бывает такое, что люди уже собрались и готовы ехать, но из-за плотности обстрелов животные пугаются и убегают.

"Мы научились работать на опережение. Смотрим, какая ситуация на фронте, куда может быть наступление, и нам легче заранее вывезти этих животных в безопасное место, чем под обстрелами, дронами", – добавила менеджер по коммуникациям ОО "Спасение животных Харьков".

Горячая линия ОО "Спасение животных Харьков" постоянно открыта. К волонтерам можно обратиться по этому номеру: +380954788878.

Волонтеры за последний месяц потеряли в Волчанске 4 машины. Поэтому им можно помочь автомобилями, средствами на топливо и лечение животных. В дальнейшем ОО планирует построить приют для собак в безопасной зоне.

Что происходит на Харьковщине