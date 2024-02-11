В армии так не бывает, – в Сухопутных войсках объяснили, как происходит замена командования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд перестановок в высшем командовании Вооруженных Сил Украины.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, как происходит замена командования в украинской армии. По его словам, есть много нюансов и жесткая субординация.

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Детали процесса кадровых изменений в армии Украины

Любой командующий или командир бригады прекрасно понимают, если они успешны и эффективны в нынешней огромной армии, у них есть перспектива карьерного роста. Каждый психологически и морально к этому готовится, и это правильно.

Начальники видят свою команду, где-то присматриваются к друзьям или другим руководителям, которые проводят успешные операции. После – происходит консолидация единомышленников.

В армии есть строгая субординация. Приказы должны выполняться четко. Чтобы войско долго не было в состоянии переходных периодов, для этого сделали достаточно хорошие уставы, сформированы задачи и требования по назначению людей на кадровые должности,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

То есть пришел новый Главком ВСУ со списком своей команды, представил ее. А уже на Ставке Верховного Главнокомандующего состоялось обсуждение с другими членами. Такие решения принимаются коллегиально и осуществляется процедура назначений приказами.

В армии постановка приказов происходит несколько иначе, чем в гражданской жизни. Каждый военный придя в армию, принимает присягу, где обязуется неукоснительно соблюдать уставы и приказы старшего командира.

И для общества, знаете, "мы хотели услышать дебаты и посмотреть портфолио". В армии так не бывает. У каждого офицера или военнослужащего есть боевой послужной список. Только это дает основания для карьерного роста,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Украинские военные движутся по стандартам НАТО. Есть свои нюансы и традиционные моменты, но опять-таки – это то, что отделяет армию от процедуры назначений в исполнительной, законодательной или судебной ветви власти. Каждая из них имеет свой отдельный путь становления, как и украинская армия.

Кадровые изменения в руководстве ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд перестановок в высшем командовании ВСУ.