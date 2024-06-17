Россия с Китаем очень плодотворно работали перед Саммитом мира: политтехнолог назвал последствия

12 стран не подписали совместное коммюнике по итогам Глобального Саммита мира в Швейцарии. К тому же Иордания и Ирак могли или отозвать свои подписи из документа, или просто их туда внесли по ошибке. В целом перед саммитом поработала не только Россия, но и Китай.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что подписывать документ отказались те страны, на которые страна-агрессор имеет меньшее влияние, чем КНР. Например, говорится о Саудовской Аравии.

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"Россия с Китаем очень плотно и серьезно работали над тем, чтобы часть стран не поехали или снизили ранг своих представителей, потому что повестка, когда страны согласились ехать, и повестка, когда начали отказываться, не изменилась", – сказал политтехнолог.

Впрочем, изменилось внутреннее влияние на эти страны. Несмотря на то, что Россия пыталась дискриминировать саммит и распространяла пропагандистский контент в соцсетях, Украина таки достигла своих определенных целей.

Где и когда может состояться второй Саммит мира

Владимир Зеленский заявил, что следующий Саммит мира может быть с участием России, если она хочет справедливого мира. Впрочем, Владимир Путин своими ультиматумами это желание "обнулил".

Политтехнолог предполагает, что второе такое мероприятие может состояться в ближайшие месяцы в Саудовской Аравии. К слову, накануне первого Саммита мира туда приезжал президент Украины.

Вероятно, его могут провести до выборов президента США – то есть до 5 ноября. Говорится о ближайших 3 – 4 месяцах. Ведь, если Россия не готова или не будет идти на уступки, Джо Байден будет иметь время для того, чтобы предоставить Украине необходимое оружие. Его могут дать украинской армии просто с американских складов.

Как Запад давит на Путина и его партнеров

Между тем Запад незаметно отобрал у Путина монополию на эскалацию. Также Украина получит пакеты военной помощи на саммите НАТО в июле.

А накануне саммита G7 и Глобального Саммита мира некоторые страны сняли запрет бить их вооружением по российской территории. Кроме того, они ввели довольно серьезные санкции против России.

Бьют сейчас не только по Путину, но и по его партнерам – китайских компаниях, из ОАЭ, из Казахстана под санкции попадают. Это очень важно. Цену агрессии Путина делают значительно выше для тех, кто ему пытается помогать или с ним сотрудничать,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Какие страны не поддержали декларацию Саммита мира