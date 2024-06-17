Россия с Китаем очень плодотворно работали перед Саммитом мира: политтехнолог назвал последствия
12 стран не подписали совместное коммюнике по итогам Глобального Саммита мира в Швейцарии. К тому же Иордания и Ирак могли или отозвать свои подписи из документа, или просто их туда внесли по ошибке. В целом перед саммитом поработала не только Россия, но и Китай.
Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что подписывать документ отказались те страны, на которые страна-агрессор имеет меньшее влияние, чем КНР. Например, говорится о Саудовской Аравии.
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"Россия с Китаем очень плотно и серьезно работали над тем, чтобы часть стран не поехали или снизили ранг своих представителей, потому что повестка, когда страны согласились ехать, и повестка, когда начали отказываться, не изменилась", – сказал политтехнолог.
Впрочем, изменилось внутреннее влияние на эти страны. Несмотря на то, что Россия пыталась дискриминировать саммит и распространяла пропагандистский контент в соцсетях, Украина таки достигла своих определенных целей.
Где и когда может состояться второй Саммит мира
Владимир Зеленский заявил, что следующий Саммит мира может быть с участием России, если она хочет справедливого мира. Впрочем, Владимир Путин своими ультиматумами это желание "обнулил".
Политтехнолог предполагает, что второе такое мероприятие может состояться в ближайшие месяцы в Саудовской Аравии. К слову, накануне первого Саммита мира туда приезжал президент Украины.
Вероятно, его могут провести до выборов президента США – то есть до 5 ноября. Говорится о ближайших 3 – 4 месяцах. Ведь, если Россия не готова или не будет идти на уступки, Джо Байден будет иметь время для того, чтобы предоставить Украине необходимое оружие. Его могут дать украинской армии просто с американских складов.
Как Запад давит на Путина и его партнеров
Между тем Запад незаметно отобрал у Путина монополию на эскалацию. Также Украина получит пакеты военной помощи на саммите НАТО в июле.
А накануне саммита G7 и Глобального Саммита мира некоторые страны сняли запрет бить их вооружением по российской территории. Кроме того, они ввели довольно серьезные санкции против России.
Бьют сейчас не только по Путину, но и по его партнерам – китайских компаниях, из ОАЭ, из Казахстана под санкции попадают. Это очень важно. Цену агрессии Путина делают значительно выше для тех, кто ему пытается помогать или с ним сотрудничать,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Какие страны не поддержали декларацию Саммита мира
- Список стран, подписавших совместное коммюнике по итогам мероприятия, уменьшился. Сначала там было 80 стран, а впоследствии – стало 78.
- Сейчас в Офисе Президента Украины проверяют информацию о том, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи. В то же время коммюнике остается открытым для подписания.
- Кроме того, среди тех, кто не подписал декларацию, – Армения, Ватикан, Индия, Индонезия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Ливия, Мексика и ОАЭ. А также – Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
- Документ закрепляет общую позицию по трем пунктам формулы мира. Говорится о ядерной безопасности – возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, а еще – о продовольственной безопасности и судоходстве. А также – об обмене пленных по формуле "всех на всех" и возвращении украинских детей, которых принудительно депортировали в Россию.
- Bloomberg написало о том, что Владимиру Зеленскому во время саммита в Швейцарии не удалось привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Глобального Юга. Это бросило тень на его стремление расширить поддержку в борьбе с полномасштабным вторжением россиян.