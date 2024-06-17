Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова отметила в разговоре с 24 Каналом, что россияне надеялись сорвать Саммит мира, пытались сделать так, чтобы на него никто не приехал. Однако надежды России не оправдались.

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Нужно было менять Лаврова

Поэтому это очень чувствительное дипломатическое поражение Москвы. В общем современная российская дипломатия является чем угодно, но только не дипломатией.

Посмотрите на Сергея Лаврова, Марию Захарову – разве это дипломаты? Этого провала стоило ожидать, и он случился. Поэтому когда Путин переназначал правительство, нужно было менять Лаврова,

– подчеркнула оппозиционерка.

Россияне также надеялись, что уровень представительства на Саммите мира будет ниже. Однако и здесь их ожидало разочарование.

Кремль такого не ожидал, что на Саммите мира в Швейцарии будет представительство на таком высоком уровне. В частности, от США – вице-президент (Камала Харрис – 24 Канал) – это высокий уровень представительства. Поэтому нельзя говорить, что это было проходное событие, которое никого не заинтересовало и никто не о чем не будет договариваться,

– отметила Курносова.

Обратите внимание! Путин 14 июня выдвинул новые условия о прекращении войны в Украине. Он пожелал, чтобы ВСУ оставили территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна стать нейтральной страной и не вступать в НАТО, а Запад должен отменить санкции против России. В частности Канцлер Германии назвал условия Путина несерьезными. По мнению Олафа Шольца, они касались скорее Саммита в Швейцарии.

По итогам Саммита мира, по мнению политического аналитика, Россия должна осознать, что большая часть мировых держав воспринимает сегодня ее как страну-агрессора, страну-преступника, а лично Путина – как военного преступника, который напал на соседей.

Мир будет решать сам, как именно не просто остановить агрессора, но и еще его наказать. Ведь если он останется безнаказанным, тогда все поймут, что так можно делать. Мир должен найти ответ на эту угрозу – как укротить страну-агрессора, которая имеет ядерное оружие.

"Это очень сложный вызов. Проведение Саммита мира свидетельствует о том, что мир серьезно относится к этой угрозе и думает, каким образом можно решить эту проблему. Она является не проблемой Украины, а по меньшей мере – Европы, и, на мой взгляд, – всего мира", – уверена Ольга Курносова.

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Мероприятие состоялось 15 и 16 июня и собрало 100 стран и организаций. По его итогам участники поддержали совместное коммюнике. Предварительно его должны были подписать 80 стран. Однако Ирак и Иордания впоследствии исчезли из списка подписантов. В итоговой декларации было указано, что: