Как на самом деле санкции влияют на Россию: доктор экономических наук оценил их перспективы

Запад, когда вводил санкции против России в 2022-м году, заявлял, что надеется на быстрое влияние ограничений. Их рассматривали как способ прекращения войны страны-агрессора против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что это очень сомнительная тема. Он добавил, что ограничения быстро не работают.

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"Санкции работают очень долго и надолго. И это уже происходит. Россия начинает терять технический уровень", – отметил доктор экономических наук.

Страна-агрессор начинает погружаться в техническую отсталость. Она все менее способна производить современную продукцию. Так россияне будут работать с менее эффективным оборудованием. В то же время расходы будут расти, а финансовые результаты деятельности снизятся.

Страна будет беднеть, деградировать, ведь она оторвана от мирового технического процесса. Ей будет все труднее ремонтировать предприятия, которые были построены еще в советские времена или отремонтированы, обновлены за последние 30 лет,

– считает Липсиц.

Все из-за того, что там импортное оборудование. Поэтому возникает вопрос как его ремонтировать, когда везде санкции. Поэтому Россия будет терять производительность труда и прибыль экономики.

"Мы это видим на примере Ирана. Такая очевидная модель будущего России – это Иран, который "живой", не развалился, даже власть не потерялась. Но уровень жизни в Иране в разы ниже, чем в большинстве регионов", – подчеркнул доктор экономических наук.

Особенно, если говорить о Западной и Восточной Европе, и даже европейской части России. Также, убежден Липсиц, у россиян будет нестабильность валюты и высокая инфляция.

"То есть такая тяжелая, нищенская, безнадежная жизнь. Вот это санкции обеспечивают. А распад режима, прекращение боевых действий – это, наверное, малореально", – считает доктор экономических наук.

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