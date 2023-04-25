Уполномоченная Зеленского объяснила, как происходит возвращение наших детей из России

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации рассказала, что с Россией нет никаких переговоров по возвращению украинских детей. Ведь страна-оккупант не идет на контакт.

Дарья Герасимчук объяснила в интервью 24 Канала, как удается возвращать украинских детей. Чиновница заявила, что это всегда продуманная операция по спасению.

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Как Украина возвращает детей из России

Уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации объяснила, что возвращение каждого ребенка – это отдельная история. Эту продуманную операцию по спасению Украина проводит совместно с родственниками, родителями ребенка, с общественным сообществом Украины.

Здесь не может быть никакого обмена, здесь не может быть никаких уступок. Россияне должны отдать немедленно всех детей, которых они похитили. Немедленно, без всяких переговоров,

– заявила Герасимчук.

Чиновница объяснила, что сейчас Украина возвращает детей так, как может. Однако со стороны Кремля нет никакого согласования.

"Я не хочу, чтобы складывалось ложное впечатление, что идут какие-то переговоры", – объяснила уполномоченная Зеленского.

Россия не коммуникирует о возвращении детей

Дарья Герасимчук объясняет, что у России не было права перемещать или вывозить украинских детей. Также Кремль не идет на какой-либо контакт, и Украина ни с кем не контактирует сегодня.

Россия должна была отдать всех детей немедленно или используя международные структуры, а они есть. Например, международный комитет Красного Креста, другие международные организации, третьи страны, любого, кому Россия отдаст украинских детей, чтобы они вернулись домой,

– объяснила чиновник.

Однако, по ее словам из 361 случая возвращения детей не было ни одного, чтобы Россия кого-то отдала добровольно. То есть, никаких переговоров в этом случае не ведется.

Россия похищает украинских детей