Куча недостатков: как украинские дроны смогли пройти российскую ПВО
Украинский БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. По словам российских пропагандистов, его якобы сбили из комплекса С-400. Но этот ЗРК – очередная российская "вундервафля".
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это "хорошо покрашенный" старый советский комплекс С-300, но с другой ракетой. Он добавил, что, возможно, там еще изменили систему наведения. К слову, в сети обнародовали момент взрыва на предприятии.
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"Это старый советский С-300 со всеми его недостатками. И один из них – это невозможность уничтожения таких вот целей. "Они на него рассчитывали" называется", – сказал Свитан.
Работает даже поврежденным
Так украинские дроны и проходят российские ЗРК С-400. Комплексы видят БПЛА, ракета нацеливается, однако механизм и алгоритм срабатывания ракеты, её боевая часть не уничтожает беспилотник полностью.
Дрон доходит до цели. Даже в поврежденном состоянии выполняет боевую задачу. Здесь еще, конечно, наши умельцы, которые эти дроны создают... Это наше производство,
– подчеркнул военный эксперт.
То есть над "живучестью" беспилотника поработали, что даже поврежденным он поразил цель. По словам лётчика-инструктора, такое нельзя сказать, например, о такого рода российском авиационном компоненте.
"Там практически, если происходит поражение, продолжается уничтожение летального аппарата", – добавил полковник ВСУ в запасе.
Россию атакуют дроны
- Страна-агрессор заявила, что 1 февраля её территорию якобы атаковали БПЛА. Взрывы слышали в Белгородской и Курской областях. Российское минобороны сообщило, что якобы сбило 5 дронов.
- В ночь на 31 января в Санкт-Петербурге слышали взрывы. Громко было на нефтеперерабатывающем заводе. Его атаковал дрон. Как сообщили источники 24 Канала, спецоперацию провело ГУР МО.
- Тревожно в России было и 30 января. Оккупанты заявили, что якобы в Калужской области над нефтебазой сбили БПЛА. Дрон упал на её территорию.
- Также россияне заявляли, что 29 января якобы "посадили" беспилотник на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле.
- Не давал оккупантам покоя дрон и 25 января. БПЛА ударил по морскому терминалу нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. В результате этого начался пожар. Это захватчикам устроила СБУ.
- Пылало и взрывалось в России и 21 января. Украинские дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Усть-Луге, в Ленинградской области. Это также была операция Службы безопасности Украины.