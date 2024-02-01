Куча недостатков: как украинские дроны смогли пройти российскую ПВО

Украинский БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. По словам российских пропагандистов, его якобы сбили из комплекса С-400. Но этот ЗРК – очередная российская "вундервафля".

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это "хорошо покрашенный" старый советский комплекс С-300, но с другой ракетой. Он добавил, что, возможно, там еще изменили систему наведения. К слову, в сети обнародовали момент взрыва на предприятии.

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"Это старый советский С-300 со всеми его недостатками. И один из них – это невозможность уничтожения таких вот целей. "Они на него рассчитывали" называется", – сказал Свитан.

Работает даже поврежденным

Так украинские дроны и проходят российские ЗРК С-400. Комплексы видят БПЛА, ракета нацеливается, однако механизм и алгоритм срабатывания ракеты, её боевая часть не уничтожает беспилотник полностью.

Дрон доходит до цели. Даже в поврежденном состоянии выполняет боевую задачу. Здесь еще, конечно, наши умельцы, которые эти дроны создают... Это наше производство,

– подчеркнул военный эксперт.

То есть над "живучестью" беспилотника поработали, что даже поврежденным он поразил цель. По словам лётчика-инструктора, такое нельзя сказать, например, о такого рода российском авиационном компоненте.

"Там практически, если происходит поражение, продолжается уничтожение летального аппарата", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Россию атакуют дроны