Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це "добре пофарбований" старий радянський комплекс С-300, але з іншою ракетою. Він додав, що, можливо, там ще змінили систему наведення. До слова, у мережі оприлюднили момент вибуху на підприємстві.

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"Це старий радянський С-300 з усіма його недоліками. І один із них – це неможливість знищення таких от цілей. "Вони на нього розраховували" називається", – сказав Світан.

Працює навіть пошкодженим

Так українські дрони й проходять російські ЗРК С-400. Комплекси бачать БпЛА, ракета націлюється, однак механізм та алгоритм спрацювання ракети, її бойова частина не знищує безпілотник повністю.

Дрон доходить до цілі. Навіть у пошкодженому стані виконує бойове завдання. Тут ще, звісно, наші умільці, які ці дрони створюють… Це наше виробництво,

– наголосив військовий експерт.

Тобто над "живучістю" безпілотника попрацювали, що навіть пошкодженим він уразив ціль. За словами льотчика-інструктора, таке не можна сказати, наприклад, про такого роду російський авіаційний компонент.

"Там практично, якщо відбувається ураження, триває знищення летального апарату", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Росію атакують дрони