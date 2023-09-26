"Мы не устали вас уничтожать": Олещук показал кадры ночной работы ПВО по "Шахедам"

Россия в течение двух часов в ночь на 26 сентября атаковала Одесскую область. Враги выпустили по Украине почти 40 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Наши военные сбили 26 вражеских беспилотников. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео, как мощно работают наши защитники.

Смотрите также Массированная атака "Шахедов" по двум направлениям: все, что известно о ночном ударе по Украине

Как Воздушные силы ВСУ мощно сбивают вражеские дроны

Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!

– написал генерал-лейтенант.

Он заверил, что на опубликованном видео – боевая работа подразделений Воздушных сил ВСУ по вражеским ударным беспилотникам типа Shahed 26 сентября 2023 года.

Как украинские военные уничтожают вражеские дроны: смотрите видео

Во Львовской области будут работать полсотни мобильных групп для сбития дронов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в регионе планируют создать 50 мобильных групп, которые будут уничтожать дроны-камикадзе "Шахед".

По словам чиновника, группы хотят создать уже к 15 октября. Для этого работают с социально-ответственным бизнесом и воздушным командованием "Запад".

Кроме того, Козицкий добавил, что власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и беспилотников. Подобные работы проводятся и на основных подстанциях облэнерго, что поможет дополнительно защитить поставки света людям.