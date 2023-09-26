"Мы не устали вас уничтожать": Олещук показал кадры ночной работы ПВО по "Шахедам"
26 сентября 2023, 13:11Читати новину українською
Источник:Николай Олещук
Россия в течение двух часов в ночь на 26 сентября атаковала Одесскую область. Враги выпустили по Украине почти 40 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Наши военные сбили 26 вражеских беспилотников. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео, как мощно работают наши защитники.
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Как Воздушные силы ВСУ мощно сбивают вражеские дроны
Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!
– написал генерал-лейтенант.
Он заверил, что на опубликованном видео – боевая работа подразделений Воздушных сил ВСУ по вражеским ударным беспилотникам типа Shahed 26 сентября 2023 года.
Как украинские военные уничтожают вражеские дроны: смотрите видео
Обратите внимание! Россия снова атаковала Одесскую область. Враги попали в припортовую инфраструктуру Измаильского района также повредили здание пункта пропуска, складские помещения, ориентировочно 30 грузовиков, 6 фур занялись, но спасатели потушили огонь. Известно о двух раненых водителях грузовиков. Одному врачи оказали помощь на месте, другому госпитализировали с тяжелой травмой руки.
Кроме того, временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка" возле села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча Добруджа в Тулчинском уезде.
Во Львовской области будут работать полсотни мобильных групп для сбития дронов
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в регионе планируют создать 50 мобильных групп, которые будут уничтожать дроны-камикадзе "Шахед".
- По словам чиновника, группы хотят создать уже к 15 октября. Для этого работают с социально-ответственным бизнесом и воздушным командованием "Запад".
- Кроме того, Козицкий добавил, что власти также снабжают станции "Укрэнерго" дополнительным оборудованием для защиты от ракет и беспилотников. Подобные работы проводятся и на основных подстанциях облэнерго, что поможет дополнительно защитить поставки света людям.