Мы проанализировали, что сейчас происходит на рынке, и пообщались с застройщиками о том, как они работают в условиях войны, кто сейчас готов покупать жилье и что будет дальше с ценами на квартиры.

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Чем дальше от фронта, тем смелее застройщики возобновляют работу

Потенциальная опасность авиаударов по-прежнему существует во всех регионах Украины. Тем не менее, рынок первичной недвижимости оживает, и на стройплощадки многих украинских городов вернулись звуки строительных работ. Как рассказал нам застройщик Ростислав Мельник, сейчас активное строительство жилья ведется в девяти центральных и западных областях, а также в Одессе.

Конечно, на западе Украины перезапуск строительства идет быстрее, ведь эти регионы наиболее удалены от зоны активных боевых действий. Например, отдельные компании перезапустили возведение первых жилых комплексов уже через две – три недели после начала войны. В конце марта возобновили строительство во Львове, а в мае продолжили строительство и в Киеве.

А вот в Киевской области далеко не все застройщики возобновили работу. По словам Артема Томина, строящего в Ирпене, компании еще опасаются, что вражеская ракета может попасть в один из объектов.

Но, несмотря на осторожное отношение к восстановлению застройки, все же на полную проводят офисную работу и готовятся к предстоящему запуску строительства. Так, команды сейчас формируют график, чтобы запуститься сразу, как только станет безопасно.

Со своей стороны, некоторые застройщики Киевщины на 70% вернулись к работе в офисе, а вот строительство возобновили на полную мощность. Как говорит наш бизнес-клиент Николай Ильницкий, работают, потому что имеют для этого все необходимое, ведь еще до 24 февраля заказали и получили все материалы.

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Дефицит топлива и стройматериалов может повлиять на цены, однако пока резкого подорожания нет

Как повлияла текущая ситуация на цены на первичном рынке недвижимости? Забегая вперед, скажу, что наиболее весомым фактором для роста стоимости квартир может стать подорожание себестоимости строительства: стройматериалов, топлива и т. д.

По мнению одного из наших клиентов, самый большой вызов состоит в том, что российские снаряды разрушили металлургические комбинаты, а это создало дефицит ресурсов. В то же время кризис с топливом усложняет логистику.

Мы со своей стороны проследили за динамикой цен на квадратный метр с момента перезапуска рынка и не заметили резких скачков. В течение апреля – мая цены колебались, однако вышли на определенную "стартовую", от которой следует отталкиваться в ближайшие месяцы.

Так, например, в Киевской, Львовской, Закарпатской и Днепропетровской областях самые выгодные предложения были в конце апреля – первые недели после открытия реестров. Уже к концу мая стоимость квадратного метра поползла вверх: от 3% в Киевской области до 22% во Львовской и Днепропетровской.

А вот на Полтавщине, Тернопольщине и Прикарпатье жилье стало более доступным. Так, наиболее цена квадратного метра за месяц снизилась в Полтавской и Тернопольской областях – на 18% и 10% соответственно. В Ивано-Франковской области стоимость уменьшилась на 3%, при этом квадратный метр жилья в регионе остается самым дешевым по Украине и стоит чуть больше 17,5 тысяч гривен.



Как менялась цена на квадратные метры в регионах Украины с конца апреля по конец мая / Фото Игоря Сыроватко

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"Портрет" покупателя недвижимости трансформируется в соответствии с новыми реалиями

Игроки рынка в один голос отвечают, что спрос со стороны покупателей медленно восстанавливается. Несмотря на то, что большинство застройщиков возобновили работу офисов продаж, интерес жильем только начинается. К примеру, некоторые из наших бизнес-клиентов получают примерно один – два запроса в неделю. Между тем другие принимают 5 – 6 звонков в день и уже имеют несколько соглашений на этапе заключения договора.

Тем не менее, большинство украинцев сейчас звонит, чтобы только поинтересоваться условиями, а основная часть потенциальных покупателей – это люди, которые планировали переехать в собственное жилье еще до войны и рассматривают бюджетное жилье, как однокомнатные квартиры или новые квартиры стоимостью до 25 – 28 тысяч. долларов.

И хотя основная целевая аудитория сохранилась еще с мирных времен, из-за войны "портрет" покупателя все-таки трансформируется. По мнению президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, рынок, вероятно, потерял иностранных клиентов, инвестировавших в жилье премиального сегмента. В то же время появилась новая категория среди украинских покупателей – это переселенцы, потерявшие дома или переехавшие из опасных регионов.

Победа Украины, восстановление пострадавших городов и стабильный доход украинцев будут способствовать расцвету рынка новостроек

Полноценное восстановление рынка первичной недвижимости зависит от многих факторов. В первую очередь важно, чтобы в стране было безопасно, а инвесторы были спокойны, вкладывая средства в строительство жилья.

Кроме того, застройщики не могут составить план работы и рассчитать стоимость квартир, пока не стабилизируются цены на ресурсы, необходимые для строительства. Еще одним неочевидным фактором могу назвать ситуацию на рынке труда, ведь пока большая часть украинцев без стабильного дохода сложно говорить о достаточном росте спроса на покупку недвижимости.

Эти тезисы поддерживают и специалисты. Так, по словам Юрия Питы, на "расцвет" рынка повлияют сроки окончания войны и восстановления экономики.

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Со своей стороны, застройщики в пострадавших городах считают, что для перезапуска строительства также важно быстрое восстановление разрушенной инфраструктуры. Мол, спрос на жилье должен повыситься, как только населенный пункт приведут в порядок, снова откроют школы и детсады.

Восстановлению рынка будут способствовать государственные программы, доступная ипотека и выгодное банковское кредитование, которое позволит большему числу украинцев инвестировать в собственное жилье.

Напоследок добавлю, что для быстрого возрождения сферы недвижимости важно развитие экономики в целом, которое зависит от каждого из нас. Продолжать работать и наполнять госбюджет налогами или отвечать за своевременную доставку необходимых стройматериалов – это все общее дело.

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