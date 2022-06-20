Ми проаналізували, що зараз відбувається на ринку, і поспілкувалися із забудовниками про те, як вони працюють в умовах війни, хто зараз готовий купувати житло та що буде далі з цінами на квартири.

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Чим далі від фронту, тим сміливіше забудовники відновлюють роботу

Потенційна небезпека авіаударів досі існує в усіх регіонах України. Тим не менше, ринок первинної нерухомості оживає, і на будмайданчики багатьох українських міст повернулися звуки будівельних робіт. Як розповів нам забудовник Ростислав Мельник, зараз активне будівництво житла ведеться в дев’яти центральних і західних областях, а також в Одесі.

Звісно, на заході України перезапуск будівництва відбувається швидше, адже ці регіони найбільш віддалені від зони активних бойових дій. Наприклад, окремі компанії перезапустили зведення перших житлових комплексів вже за два – три тижні від початку війни. Наприкінці березня відновили будівництво у Львові, а в травні продовжили будувати і в Києві.

А от у Київській області далеко не всі забудовники відновили роботу. За словами Артема Томіна, який будує в Ірпені, компанії ще побоюються, що ворожа ракета може поцілити в один із об'єктів.

Та попри обережне ставлення до відновлення забудови, все ж на повну проводять офісну роботу та готуються до майбутнього запуску будівництва. Так, команди наразі формують графік, щоб запуститись одразу ж, щойно стане безпечно.

Зі свого боку деякі забудовники Київщини на 70% повернулися до роботи в офісі, а от будівництво відновили на повну потужність. Як каже наш бізнес-клієнт Микола Ільніцький, працюють, бо мають для цього все необхідне, адже ще до 24 лютого замовили та отримали всі матеріали.

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Дефіцит пального та будматеріалів може вплинути на ціни, проте поки різкого здорожчання немає

Як же вплинула поточна ситуація на ціни на первинному ринку нерухомості? Забігаючи наперед, скажу, що найбільш вагомим фактором для зростання вартості квартир може стати здорожчання собівартості будівництва: будматеріалів, пального тощо.

На думку одного з наших клієнтів, найбільший виклик полягає в тому, що російські снаряди зруйнували металургійні комбінати, а це створило дефіцит ресурсів. Водночас криза з пальним ускладнює логістику.

Ми, зі свого боку, прослідкували за динамікою цін на квадратний метр від моменту перезапуску ринку та не помітили різких стрибків. Протягом квітня – травня ціни коливалися, однак вийшли на певну "стартову", від якої варто відштовхуватися найближчі місяці.

Так, наприклад, на Київщині, Львівщині, Закарпатті та Дніпропетровщині найвигідніші пропозиції були наприкінці квітня – в перші тижні після відкриття реєстрів. Уже до кінця травня вартість квадратного метра поповзла вгору: від 3% у Київській області до понад 22% у Львівській та Дніпропетровській.

А от на Полтавщині, Тернопільщині та Прикарпатті житло стало доступнішим. Так, найсуттєвіше ціна квадратного метру за місяць знизилася у Полтавській та Тернопільській областях – на 18% і 10% відповідно. В Івано-Франківській області вартість зменшилась на 3%, при цьому квадратний метр житла в регіоні залишається найдешевшим по Україні та коштує трохи більше, ніж 17,5 тисяч гривень.



Як змінювалася ціна на квадратні метри в регіонах України з кінця квітня по кінець травня / Фото Ігоря Сироватка

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"Портрет" покупця нерухомості трансформується відповідно до нових реалій

Гравці ринку в один голос відповідають, що попит з боку покупців відновлюється поволі. Попри те, що більшість забудовників відновили роботу офісів продажів, зацікавлення житлом лише починається. Наприклад, деякі з наших бізнес-клієнтів отримують приблизно один – два запити на тиждень. Тим часом інші приймають 5 – 6 дзвінків щодня і вже мають кілька угод на етапі підписання договору.

Тим не менше, більшість українців зараз телефонує, щоб лише поцікавитись умовами, а основна частка потенційних покупців – це люди, які планували переїхати у власну оселю ще до війни та розглядають бюджетне житло, як-от однокімнатки чи нові квартири вартістю до 25 – 28 тисяч доларів.

І хоча основна цільова аудиторія збереглася ще з мирних часів, через війну "портрет" покупця таки трансформується. На думку президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піти, ринок, імовірно, втратив іноземних клієнтів, які інвестували в житло преміального сегменту. Водночас з'явилася нова категорія серед українських покупців – це переселенці, які втратили домівки, або ті, хто переїхав із небезпечних регіонів.

Перемога України, відновлення постраждалих міст і стабільний дохід українців сприятимуть розквіту ринку новобудов

Повноцінне відновлення ринку первинної нерухомості залежить від багатьох факторів. Насамперед важливо, щоб у країні було безпечно, а інвестори були спокійні, вкладаючи кошти в будівництво житла.

Крім того, забудовники не можуть скласти план роботи та розрахувати вартість квартир, поки не стабілізуються ціни на ресурси, які потрібні для будівництва. Ще одним неочевидним чинником можу назвати ситуацію на ринку праці, адже поки велика частина українців без стабільного доходу, складно говорити про достатнє зростання попиту на купівлю нерухомості.

Ці тези підтримують і фахівці. Так, за словами Юрія Піти, на "розквіт" ринку вплинуть терміни закінчення війни та відновлення економіки.

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Зі свого боку забудовники у постраждалих містах вважають, що для перезапуску будівництва також важливе швидке відновлення зруйнованої інфраструктури. Мовляв, попит на житло має підвищитися щойно населений пункт доведуть до ладу, знову відкриють школи та дитсадки.

Відновленню ринку сприятимуть також державні програми, доступна іпотека та вигідне банківське кредитування, яке дозволить більшій кількості українців інвестувати у власне житло.

Наостанок додам, що для швидкого відродження сфери нерухомості важливий розвиток економіки загалом, який залежить від кожного з нас. Продовжувати працювати і наповнювати держбюджет податками або ж відповідати за своєчасну доставку необхідних будматеріалів – це все спільна справа.

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