Экс-разведчик с позывным "Саба", ветеран военной разведки, служил в подразделении Главного управления разведки "Артан". Во время службы он неоднократно участвовал в операциях за линией государственной границы Украины вместе с главой ГУР Кириллом Будановым и командиром "Артана" Виктором Торкотюком.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу "Саба" рассказал об операциях, как они мотивируют бойцов, а также поделился собственным путем адаптации после возвращения с фронта. Больше деталей – читайте далее в материале.

В "аду" было проще: об адаптации после фронта

Мы с тобой познакомились почти год назад. Это был период, когда ты только вернулся со своих горячих операций. Говорится о "вышках Бойко". Также я знаю, что ты выполнял операции по заходу на Крымский полуостров. Относительно того, что ты чувствовал как боец, вернувшийся из горячей точки, и того, что чувствуешь сейчас – изменился ли ты внутри?

Абсолютно изменился. Изменения есть, я их за собой замечаю. Процесс адаптации не такой простой, как кажется. Когда ты возвращаешься из зоны боевых действий, у тебя появляется когнитивный диссонанс: ты выходишь из ада, но в том аду все гораздо проще и честнее. Там ты видишь людей, знаешь, кто есть кто. Рядом твои побратимы. Ты понимаешь, что здесь свои, а там враги. На войне все черное и белое.

А когда возвращаешься в гражданскую жизнь, то видишь, что мир на самом деле серый. Здесь все по-другому. Те вещи, за которые ты воюешь, – есть люди, которые их не понимают, и от этого сложно. Сейчас я это понимаю как гражданское лицо, а также как военный, который вернулся. Во время процесса адаптации у тебя должно быть понимание, зачем ты живешь, зачем все делаешь, потому что путь возвращения очень непростой.

Итак, вернувшись к не такой активной военной жизни, как ты оцениваешь состояние украинского общества изнутри? Насколько оно адекватно воспринимает войну?

Мое мнение, что по сравнению с 2022 годом и с каждым последующим – тема войны для общества становится все менее актуальной. Она остается актуальной только для милитарного и парамилитарного общества, для людей причастных. Остальные абстрагируются, не понимая, что враг, который у нас есть, – не остановился. Это ему только на руку.

Когда мы были как единый кулак, то 2022 год показал, что мы можем действительно делать большие вещи. Но только тогда, когда мы едины, мотивированы. Когда мы это хотим – мы это делаем. И чем дальше от фронта, тем больше людям безразлична война.

Ты считаешь, что это нормальная реакция? Это же проявление человеческой натуры. Мы помним, что когда началась АТО, то в восприятии людей она выглядела настолько далекой, что некоторые вообще считал, что война началась только в 2022 году.

Я считаю, что проблема была в том, как людям это преподносили. Мы не так давно вышли из Советского Союза. Многие еще жили тезисами об "одном народе". Многие не изучали альтернативную историю. Они учили историю по учебникам, которые были написаны в Москве. Разве не так? И это, наверняка, сформировало такое их мнение.

Если человек не знает свою историю, он не может строить свое будущее. Поэтому, по моему мнению, многие люди считали, что война началась в 2022 году, когда непосредственно пришла в их дом. Тогда люди это поняли. Я это так вижу. На самом деле есть много факторов.

А в этой ситуации есть ли, по твоему мнению, сформированный "ударный кулак" украинского общества, который будет способен защищать Украину и сейчас, и в дальнейшем? Поскольку, несмотря на все разговоры о скором завершении войны, конца ей не видно.

Я анализирую различные открытые источники, и мой анализ показывает, что история циклична. Как война может быстро закончиться? Для России это будет репутационный удар. Она не может себе этого позволить. Им только будет на руку заморозить конфликт, чтобы накопить силы для решающего удара и попытаться расшатать нас изнутри, как они это делали с 2013 года. А если точнее, то с самого дня провозглашения Независимости Украины. Время только играет им на руку. У них есть ресурсы, которых у нас нет.

Какие серьезные проблемы есть в армии?

Год назад, когда мы с тобой разговаривали, я спросил, как ты отнесешься к тому, если вдруг для окончания войны Украине придется "заморозить" борьбу за свою территорию и де-факто отдать ее России. Тогда ты ответил сразу и четко – за что тогда гибли ребята? Изменилось ли сейчас твое мнение?

Абсолютно нет. Если мы берем этот "ударный кулак", то это могут быть военные пассионарии. На самом деле есть достаточно людей, которые умеют воевать. Здесь только вопрос в том, как мы воюем. Я не беру во внимание такие подразделения, как батальоны ГУР, "Азов", 3 ОШБр, ССО. Я не беру во внимание батальоны "Лють", КОРД. Это такие более точечные моменты. Даже в интернете ходят мемы, что если где-то беда, то кто там? Батальон ГУР, "Азов" и "тройка".

Ты имеешь в виду оснащение?

Прежде всего я имею в виду мотивацию. Почему в 2022 году мы дали России по зубам? Потому что людей возмутило, что россияне сюда пришли и начали такое творить. Мы только на мотивации, по факту вообще без ничего – дали им по зубам. У нас не было и части того, что есть сейчас. Тогда мы даже мечтать о таком не могли. Почему? Потому что тогда у нас была мотивация. С какого-то момента мотивация начала пропадать. Большой вопрос, почему так произошло.

А как ты думаешь?

Если мы берем, например, индоарийскую систему мироформирования, то у них были шудры, кшатрии, вайшьи и брахманы (строение общества индоарийцев – группы народов Южной Азии, – 24 Канал). Если перенести это на нашу славянскую модель, то были воины/правители, земледельцы/купцы и так далее. В каждой касте есть свой набор психологических, моральных и физических качеств. И нельзя брать человека, который создан для одного, и давать ему делать другие вещи. Если человек не хочет, не может воевать, ты его не заставишь.

Я считаю, что опыт советской армии является для нас провальным. По каким уставам мы воюем? Хорошо, мы переоделись в мультикам, но каких годов у нас уставы? Я считаю, что проблема в том руководстве, которое было 50 лет. Знаете, какой раньше был анекдот в советской армии? Вот ты закончил какую-то военную академию и тебе говорят: молчи, что ты дурак. Пока поймут, что ты дурак – станешь майором. А пока уволят – будешь полковником. Я считаю, что эта тематика есть до сих пор.

Опять же, я не беру во внимание отдельные части и отдельных командиров. Я рассматриваю ситуацию в целом. Сколько у нас подполковников, полковников, которые могут сдать офицерский минимум? А сдать офицерский минимум в реалиях нынешней войны? Сколько их и кто проверял их классификацию?

Конечно, есть люди, которые показывают результат, но их снимают с должности, как, например, Эмиля Ишкулова – командира 80 бригады, за которого стояли все комбаты. Я знаком с ним еще с 2010 года. Они к нам приходили в 25 бригаду молодыми лейтенантами. Когда я увидел эту ситуацию (отстранение Ишкулова), то для меня она была дикой. Как к боевым офицерам может быть такое отношение? Я считаю, в этом проблема.

Нам надо уточнить, что ты перед тем, как попал в военную разведку, был бойцом. Сколько ты на войне и с чего начинал?

Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас говорю не от имени Главного управления разведки Украины. Я выражаю свое мнение как гражданин страны, как ветеран. Я делюсь своим видением ситуации в целом в стране.

Свою военную службу я начинал в 2009 – 2010 годах с 25 отдельной воздушно-десантной бригады, парашютно-десантной роты. Там я получил базу, твердый фундамент, на котором стою и сейчас. Я горд, что именно там проходил службу. У нас были офицеры, которые с нами занимались именно военной подготовкой. Думаю, такой службы в то время не было ни у кого.

Люди, которые нас учили, это действительно офицеры, у которых уже был опыт в Афганистане, Ираке, Косово. Мы действительно получали тот опыт, с нами офицеры занимались. Каждое утро с того момента, как я попал в часть, и до моего освобождения у нас начиналось с утренней зарядки. Утренняя зарядка в десанте – это 5-километровый кросс.

Учитывая погоду, у нас была разная форма одежды. Офицеры с нами бегали в той же форме одежды, что и мы. То есть они не были в кроссовках, шортиках, а если мы в берцах, то и они так же. Если мы ползали, то они тлже. Они все показывали своим примером. Я до сих пор вспоминаю этих людей только с теплом.

Сейчас так же происходит?

Не могу сказать, как сейчас происходит в Вооруженных Силах в целом, в десантно-штурмовых войсках, потому что не видел. Могу сказать, что в той структуре, к которой я был причастен до полномасштабной войны, это ГУР, подразделение "Артан", база и занятия очень сильные.

Что мешает сделать другие подразделения такими же эффективными? Нам нужно компенсировать ту огромную разницу между количеством личного состава врага и украинской армии. У нас нет возможности взять людей в таких масштабах, которые есть в России. Поэтому у нас ответ должен быть качеством бойца – обученностью, способностями и технологическим преимуществом.

Я согласен. У нас нет проблем с обученностью, любого человека можно научить. Я считаю, что 2 месяца на БОВП – максимально достаточно.

Я имел доступ к ознакомлению с документами подготовки ЧВК "Вагнера". Там 2 месяца подготовки. Это частная компания, у них уходило до 2-х месяцев, даже 1,5. За этот период нарабатывались до автоматизма определенные вещи согласно военной специальности воина. Затем идет слаживание группы. По моему мнению, этого достаточно.

Моя группа вышла на первое боевое задание через 1,5 месяца. Это принимая во внимание то, что у меня было два рекрута, которые вообще не имели представления о боевых действиях. Но мы занимались и день, и ночь. Здесь вопрос в том, что если человек не имеет мотивации воевать, то ему что 2 месяца, что 2 года – будет мало. Он будет хотеть максимально оттягивать срок боевых действий. Надо по-другому относиться к отбору.

Как мотивировать людей служить в армии?

Достаточно ли будет людей, которые хотят воевать? Мы увидели всплеск активности, патриотизма, когда возле военкоматов стояли очереди, люди шли воевать. Сейчас мы такого не наблюдаем.

Нужно повышать финансовую мотивацию. Какие средства у нас получают бойцы? Я даже не хочу сравнивать их с другой стороной, потому что это будет неправильно. Здесь есть много вопросов к организации этого процесса.

Давайте четко определять критерии непосредственного участия человека в боевых действиях, документировать это. Финансовая мотивация играет огромную роль, как и социальное обеспечение военных, раненых, тех, которые получили увечья. Да, хорошо, что у нас есть волонтеры, но эти вещи должно делать государство.

В американской армии быть ветераном – это звучит гордо. Сколько у нас по факту получает человек, который вышел из сектора – 20 тысяч? Это обесценивает военного, который рисковал своей жизнью. Он вышел на отдых и его обесценили. Разве не так?

Думаю, что да. А учитывая, когда боец приходит с фронта и видит, что в стране коррупционные скандалы, пытается возвращаться к жизни в условиях определенных трудностей, то ясно, что это угнетает еще и теми, кто раздумывает, нужно ли идти воевать, это может отбивать желание.

Именно в этом и есть основной момент. У многих военных забирают мотивацию. У воина нет общественного признания: как на людей в форме смотрели в 2022 году и как сейчас смотрят. Я хожу в гражданской одежде, смотрю, что никто на них не обращает внимание. К этим людям как минимум должно быть уважение. Это люди, которые жертвовали наилучшим ради этого социального устройства, чтобы здесь кто-то мог ходить.

Какое сейчас состояние России с точки зрения военного? Какие там сильные и слабые стороны? На что можно было давить?

Давайте посмотрим, кто у них лидер, который руководит страной. Это человек, который имеет огромный опыт службы, который знает, как работает агентурный аппарат Советского Союза, именно КГБ. То есть чекист, который сделал эту страну, модернизировав наработки СССР, создал интересный симбиоз. То, как там работает ИПСО, как там промывают мозги, в этом, наверное, нет им равных.

Им создали искусственный кризис. Там по факту живут крупные промышленные города, а сел нет. Российская глубинка – это страшно. Сейчас там 40 – 50 тысяч долларов дают, а для человека 1 тысяча – это были заоблачные средства. Сейчас он получает только за подписание контракта 50 тысяч. Поэтому там и будут стоять очереди, потому что для них это билет вырваться.

Кроме того, их всю жизнь притесняли. А тут у них играет имперский шовинизм в крови, им дают автомат в руки и говорят идти отыграться на враге. Им создали миф, что нас нужно от чего-то защищать, как Приднестровье. Это такой же проект, как так называемая ДНР. Таких историй в России хватает.

Как ты оценишь адаптивность России к войне, в частности технологическую тактику ее ведения?

К сожалению, адаптивность максимально большая. Адаптируются на ходу. Очень хорошо воюют. Имеют большие человеческие и технологические ресурсы.

Пытался ли ты разобраться, что нам мешает перенимать опыт или разработки врага и ставить себе на вооружение?

Бюрократия. Этот вопрос поднимали лидеры из передовых подразделений по всем направлениям: РЭБ, БПЛА.

Об операциях с Будановым и Торкотюком

Президент заговорил о справедливом распределении рекрутов среди бригад. Я так понимаю, что в боевых подразделениях людей катастрофически не хватает.

Я не могу отвечать на такие вещи, потому что не компетентен в этом. Не понимаю, какая ситуация в подразделениях с комплектованием, потому что не имею доступа к этой информации. Тогда, когда я имел отношение к подразделению "Артан", проблем с людьми у нас не было. Наоборот, их было много. То есть люди шли.

Это такой случай, когда не нужно сравнивать подразделения Главного управления разведки и подразделения Вооруженных Сил. Это небо и земля. О руководстве, которое было у меня в ГУР, а это Виктор Викторович Торкотюк и его руководитель, я могу говорить только теплые вещи. Наверное, ни одно из подразделений ВСУ не может похвастаться, что его комбат был там за чертой ГГУ (государственная граница Украины, – 24 Канал).

А там был не только комбат, но и сам начальник Главного управления, тогда еще в звании генерал-майора (Кирилл Буданов, – 24 Канал). У меня есть видео с GoPro, где он расписывается на флаге, участвуя в операции. Кто из генерал-майоров украинской армии был за линией ГГУ в 2023 году?

Недавно появилось видео, что Кирилл Алексеевич выходил на "вышки Бойко" летом. Были такие комментарии, должен или нет человек его уровня это делать. А вы понимаете, какая это мотивация для его бойцов, когда командир такого уровня идет и делает такие вещи. Как вы думаете, будут к такому командиру идти люди? Будут.

Поэтому этот руководитель может себе позволять ставить такие задачи, которые он видит, что можно реализовать – на которые он сам ходил. Человек был в 2016 году в Крыму, это информация из открытых источников. Он будет так же говорить своим подчиненным, что они должны делать, потому что он сам это делал.

Виктор Викторович Торкотюк с нами был в таких местах, где мог погибнуть тысячу раз. Я слышал, как ему говорили, что он должен быть в штабе. А он отвечал, что будет с ребятами. Конечно, за ним идут люди, и в таком подразделении будет мотивация.

Мы эвакуировали сапера с оторванной ногой, он там был. Борис на себе вытаскивал раненого, а комбат был рядом. Борис говорил, что впервые видел, чтобы комбат был за линией ГГУ, чтобы человека за этой линией эвакуировали за 30 минут. Конечно, к нам будут идти люди.

Если говорить об "Азове", там есть "Редис", только этого имени достаточно. Конечно, туда будут идти люди. Вот ребята из ВСУ, которые стоят в Торецке, говорят, что мечтают быть рядом с "Азовом", потому что он вытянет. Так же и о Третьей штурмовой. Имя Андрея Билецкого также говорит само за себя.

Это люди, которые создали историю, боеспособные подразделения, которые уже могут действовать без их участия. Этим все сказано. "Титан", "Шаман" – я горд, что знаком с такими людьми. Еще есть люди в звании полковников, командиров частей, это я говорю про ГУР, ВСУ не берем, которые идут с солдатами в бой. Здесь такое возможно. Это пример и мотивация.

