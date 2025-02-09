Эти специалисты нужны постоянно: как присоединиться к легендарной 93 ОМБр "Холодный Яр"

В Украине постепенно совершенствуются процессы рекрутинга. Тот, кто желает вступить в ряды украинской армии, может обратиться непосредственно в конкретное подразделение и получить информацию о возможности проходить там службу.

Защитник Донецкого аэропорта, главный сержант 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий рассказал 24 Каналу, как можно вступить в состав бригады и какая нужна минимальная подготовка для этого. Также он объяснил, в каких специалистах нуждается 93 ОМБр.

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Находят вакансию с учетом пожеланий

Одни из самых востребованных специалистов в бригаде, по словам Пьясецкого, – на направлении ремонта и управления дронами.

Эта специальность не гарантирует, что военнослужащий, который ею овладел, не получит ранения или не выйдет из строя на определенное время. Соответственно есть текучесть кадров, и эти специалисты нужны в бригаде постоянно.

Почти в каждом подразделении есть взводы беспилотных летательных аппаратов, которые пытаются подтянуть специалистов, сопроводить их, научить, дать время для адаптации и после направляют на выполнение боевых задач.

Искать информацию о вакансиях в нашей бригаде можно на сайте и наших страницах в соцсетях. Мы сотрудничаем как с гражданскими рекрутерами, так и имеем штатных, которые предоставят полную информацию о службе в бригаде. Они на связи со всеми подразделениями постоянно,

– отметил он.

Они, по его словам, помогут найти вакансию с учетом того, что именно подходит человеку, где он хочет служить. Возможно, под руководством конкретного командира, и это вполне реально. В бригаде предоставляют максимум информации, сопровождения, боевой подготовки.

"В бригаде постоянно наращивается именно отдел боевой подготовки, работают инструкторы разного направления, начиная от огневой подготовки и заканчивая управления БПЛА", – отметил главный сержант.

Как подготовиться к службе

В то же время гражданским важно начать подготовку к службе заранее. Прежде всего заняться физической подготовкой.

Сейчас наибольшая нагрузка на ноги из-за того, что вражеские дроны делают невозможным подъезд ближе к позициям, даже пилотам БПЛА или операторам РЭБ. Всем им нужно много ходить и переносить на себе груз. Поэтому надо укреплять именно мышцы ног,

– объяснил он.

Для этого не обязательно бегать, можно ходить примерно 10 километров с грузом 10 – 20 килограммов.

Также важно получить навыки тактической медицины. Сегодня в каждом областном центре можно найти инструкторов по такмеду.

Если человек подтянул физическую форму и прошел базовый курс по тактической медицине, то можно овладеть специальностью пилота дронов. После этого он придет на службу подготовленным, и в конкретном подразделении может аргументированно доказать, что способен работать и его нужно только подтянуть до соответствующего уровня.

Это база позволит очень быстро зайти на ту должность, которую вы хотите, и быть эффективным на своем месте,

– отметил Виталий Пьясецкий.

К слову, Юрий "Милан" Гаврилишин, начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов", рассказал о требованиях для кандидатов на службу в "Азове". По его словам, никогда не попадут в бригаду люди, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, а также те, что были замечены в любой пророссийской деятельности.