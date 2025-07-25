Как повысить боеспособность ВСУ: австралийский генерал назвал 3 важных шага

Украинские военные имеют возможность повысить свою боеспособность и возможность защиты благодаря нескольким шагам. Речь идет не только о более широком применении беспилотников, которые играют важную роль на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан, отметив, что стоит сосредоточиться на подготовленности военных и улучшении командования. более того, ВСУ могут уничтожать еще больше оккупантов, используя определенное оружие.

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Как повысить боеспособность ВСУ?

По мнению генерал-майора Вооруженных сил Австралии в отставке, чтобы повысить боеспособность ВСУ есть 3 ключевых шага:

оптимизация, рекрутинг и обучение;

высокий уровень командования (управление и формирование армейских корпусов должны позволить лучше формировать и готовить боевые действия, что позволит опытным командирам бригад командовать на высшем уровне);

продолжение развития линии беспилотников на земле и в воздухе (это восполнит недостаток живой силы Украины, что сейчас является преимуществом России).

Я думаю, что эти три момента, а также просто хорошее руководство на всех уровнях Вооруженных сил. Вот как Украина сможет пройти через это летнее наступление со стороны России,

– подчеркнул он.

Райан заметил, что с рекрутингом в нашей стране же проблема. Однако война длится уже почти 4 года, поэтому это было бы присуще любой другой стране на этом этапе из-за природы длительных войн.

Он добавил, что украинские военные могут уничтожать втрое больше российских войск, чем Россия теряет. Так, Украина уже проделала огромную работу по созданию укреплений вдоль линий фронта, над которыми не так много работали пару лет назад. Это важно, потому что это защищает жизни украинских военнослужащих от беспилотников и огня с закрытых позиций лучше, чем раньше.

Однако обеспечение основ, таких как артиллерия, противопехотные и противотанковые мины, размещенные на глубину, использование дронов на разных уровнях, все это будет способствовать увеличению потерь среди российских военныхк и приведет их к тому моменту, когда они не смогут набрать достаточно солдат, чтобы заменить свои потери.