Как выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села рядом: апокалиптические кадры с вертолета

После того как Россия 6 июня взорвала Каховскую ГЭС, гидроэлектростанция ушла под воду. В плену воды из Днепра оказались десятки населенных пунктов вблизи реки.

Украинские пограничники показали, как выглядит сейчас взорванная Каховская ГЭС. На кадрах с вертолета видно, что гидроэлектростанция, дорожное полотно которой соединяло два берега Херсонщины, под водой.

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Наихудшая ситуация на оккупированной Херсонщине

Также вода затопила поля и населенные пункты, расположенные не только возле Каховской ГЭС, а вниз по устью Днепра.

Как выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села: смотрите видео

Под водой уже 600 квадратных километров