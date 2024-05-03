Безумная дикость: что происходят с оккупантами, которым везет вернуться с войны
В Белгородской области образовался черный рынок оружия, которое поставляют российские военные. Там продают автоматы, ручные гранаты и многое другое, а местные уже признаются, что действительно все это покупают.
Население понимает, что в России царит безнаказанность. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что одна из причин этого – поведение людей, которые вернулись с войны.
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"В России творится безумная дикость, ведь мы понимаем, что все законы и права давно нивелированы. Население видит, что решения судов ничего не значат. Человека можно осудить на любой срок, но он все равно выйдет на свободу", – заметила Романова.
Как ведут себя оккупанты после войны
Никто не учитывает то, что человек может быть агрессивным, иметь проблемы с психикой. После возвращения с войны мужчины считают себя "новой элитой", которой все чем-то обязаны. Естественно, у них на руках есть оружие.
После теракта в "Крокусе" сеть всколыхнули кадры, на которых подозреваемому отрезают ухо. Но похожие свидетельства есть об участниках так называемой "сво".
Например, один из них прошел уже два круга: сначала колония, потом полгода воевал, дальше снова колония, война, а теперь он вернулся и отрезал своей сожительнице уши. Все это мы видим теперь и такие случаи будут только увеличиваться,
– рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".
На фронте дезертирство среди наемников.
Жестокого обращения командиров и безумных потерь не выдерживают наемники из других стран. Так стало известно, что из российского войска массово дезертировали непальцы. Сейчас их ищут на оккупированных территориях Украины.
Я увидела цифру, которую обнародовало ГУР, о том, что в России есть 18 тысяч дезертиров, и я в это верю. О делах по дезертирству мы слышали, но их может десятки – это совсем не по сравнению с цифрой 18 тысяч,
– сказала Ольга Романова.
Поэтому непальцы – лишь один из примеров, о котором мы узнали. На самом деле в российской армии за деньги служат выходцы из Африки, особенно много бойцов из Нигерии, Сомали, Кубы, Индии.
"Непальцы – это очень своеобразная нация: мягкая, добрая, бедная, которая, конечно, не ожидала того, куда попала. Поэтому дезертирство для них это единственный выход. А дальше они не знают, что делать, ведь не владеют языком и не могут отличить оккупанта от украинца. Надеюсь, им все-таки удастся попасть на сторону Украины, потому что в России их ждет тюрьма", – подчеркнула Ольга Романова.
Российские пленные: последние новости
- Группа оккупантов попала в плен в Донецкой области, когда прикрывала отход своих штурмовиков. Это произошло в районе Новомихайловки. Все пленные являются военнослужащими 10-го танкового полка. Среди них – стрелок и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.
- Один из оккупантов, чтобы сохранить свою жизнь, сдался в плен украинскому дрону. На беспилотник поместили надпись: "Хочешь жить – иди за птичкой". Захватчик выполнил указание и это спасло его от гибели. Ведь заряженный коптер уже направлялся к нему.
- В телефоне пленного оккупанта нашли циничную "инструкцию" о том, что надо сделать в Украине. Среди пунктов: пытать украинских военных, попробовать человеческое мясо, грабить дома гражданских. Такие указания объяснили тем, что "зачем тогда вообще идти воевать".