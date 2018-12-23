Как Беринчик в образе Супер Марио выходил на ринг: фото и видео

Украинский чемпион мира WBO International Денис Беринчик (9-0, 6 КО) вышел в образе Супер Марио на титульный бой против филиппинца Росеки Кристобаля (15-2, 11 КО).

Интересно, что саундтрек выхода украинца на ринг тоже был из старой игры про Супер Марио на приставке Денди.

Читайте также: Беринчик – Кристобаль: видео боя

Стоит заметить, что боксер славится своими необычными выходами на бой. Он заходил на ринг закованный в оковы, в образе казака с булавой, римского легионера, в костюме медведя, а также подъезжал к рингу на мотоцикле.

Напомним, что бой завершился победой Беринчика в седьмом раунде. Рефери остановил избиение филиппинца – технический нокаут.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24