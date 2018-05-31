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Как бросить курить: 6 нестандартных способов

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Международный день отказа от курения-2018
Международный день отказа от курения-2018 / 24 Канал

Врачи из разных сфер в один голос советуют отказаться от курения. Почему? Эта привычка невероятно вредная и медленно убивает человека. К Международному дню отказа от курения мы собрали для вас несколько необычных способов бросить курить. Выбирайте свой – и вперед, к долгой и здоровой жизни.

Почему стоит бросить курить?

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Начнем с того, почему собственно стоит бросить курить. Ведь эта привычка для многих является приятной и избавляться от нее хотят не все. Право каждого. Но стоит помнить, что курение вызывает существенные патологические изменения в головном мозге. Как понимаете, это уже не шутки.

Постоянное употребление никотина вызывает привыкание, снижение чувствительности к действию этого вещества, а также увеличения количества никотиновых рецепторов. При попытке бросить человек испытывает так называемый синдром отмены. Это ощущение крайне неприятное, чтобы избавиться от привычки, приходится прилагать усилия.

День без куріння

Бросить курить можно на любой стадии зависимости

Примерно треть украинцев в возрасте от 18 до 25 лет являются постоянными курильщиками. Более чем половина курильщиков свою первую сигарету выкурили до 12 лет! Всего в Украине примерно 11,5 млн курильщиков: 9,1 млн мужчин и 2,5 млн женщин.

3 стадии табачной зависимости

Перед тем, как бросать, стоит разобраться – на какой стадии зависимости вы находитесь. Специалисты выделяют 3:

  1. Курение эпизодическое, физической зависимости нет. До полпачки днем, сигареты разделены равномерно в течение дня. Человек не испытывает потребность покурить после еды. Но уже возникают перепады настроения.
  2. От 10 до 30 сигарет в день. Обязательная потребность покурить утром и после еды. Организм уже страдает от последствий курения. Курильщик часто имеет гастрит, простудные респираторные заболевания, аллергии, вегето-сосудистая дистония, повышение артериального давления. Негативное влияние на сон и память.
  3. От полторы пачки сигарет в день. У курильщика болезненная тяга к сигаретам. Часто диагностируют как хроническую обструктивную болезнь легких, предраковое заболевание. Утром человек сильно кашляет, организм пытается освободиться от смол.

Разумеется, чем серьезнее у вас стадия зависимости, тем труднее будет избавиться от вредной привычки. Вероятно, при 3 стадии стоит обратиться к врачам. Ведь организму в этом случае нужно комплексное лечение. Если же, вы уверены, что можете справиться сами – вот несколько идей, как себе помочь.

Способы бросить курить

Гипноз

Кинути курити

Если не боитесь – интересный способ

Этот метод специфический и не все на него решатся. Однако, с помощью гипноза можно в сознании связать курения с негативными последствиями. Это должно помочь при борьбе с привычкой.

Акупунктура

Кинути курити

Люди уверяют, что это помогло им избавиться от плохой привычки

Традиционная китайская медицина практикует акупунтуру, то есть сование игл в определенные точки на теле. Метод используют для снятия боли и других лечебных целях. Людям, которые желают бросить курить, тоже предлагают пройти курс иглоукалывания.

Нюхать неприятное...

Кинути курити способи

Странный, но действенный метод

Очень нестандартный, малоприятный, зато точно безвредный метод. Курильщикам советуют вместе с табачным дымом вдыхать запахи тухлых яиц или другой неприятный для человека запах. Через несколько недель курение будет ассоциироваться с негативными эмоциями, поэтому бросить будет нетрудно.

Лайм

Не курити: способи

Приятный и вкусный метод бросить курить

Еще один способ, который точно не навредит. И даже, если не поможет в борьбе с сигаретами, все равно положительно повлияет на организм. Курильщикам советуют употреблять больше лаймов. Дольки этого цитрусового можно использовать вместо никотиновых жвачек. К тому же, в фрукте много антиоксидантов и витамина С. Именно поэтому лайм может помочь в борьбе с тягой к курению.

Чтобы не курить – жуйте

Кинути курити

Смолы фруктовых деревьев укрепляют зубы

Один из народных методов советует курильщикам жевать смолы плодовых деревьев. Подойдет вишня, яблоня, абрикос. Это абсолютно безопасно и даже полезно! Ведь такое жевание дезинфицирует полость рта и улучшает состояние зубов.

Или – пополощите рот

Кинути курити

Носите баночку с отваром с собой

И еще один способ. Людям, которые бросают курить, советуют полоскать рот специальным раствором каждый раз, когда появляется непреодолимая тяга выкурить сигарету. Отвар вы легко можете сделать дома, он дешевый и абсолютно безопасный. Вам понадобится: 1 чайная ложка измельченного корня аира и 2 чайные ложки сушеной мяты. Залейте травы стаканом кипятка и дайте настояться в течение часа. Хочется курить – полощите рот этим отваром. Важно, чтобы баночка с жидкостью всегда была у вас.

Помните, в борьбе с курением главное ваше искреннее желание. Не огорчайтесь, если бросить курить не получится с первого раза. Не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Редакция 24 Канала желает всем здоровья!

Автор: Настя Сукач
Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье табак Публикации Статьи
Источник: 24 Канал
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