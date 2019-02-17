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      Как будет происходить индексация пенсий: объяснения от Ревы

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      Индексация пенсий в Украине: Рева уточнил суммы
      Индексация пенсий в Украине: Рева уточнил суммы / Фото из открытых источников

      Повышение уровня пенсионных выплат коснется всех категорий пенсионеров и никаких исключений не предусмотрено. Кроме того, пенсии для всех категорий будут расти одинаково.

      Как убеждает министр социальной политики Андрей Рева, индексация пенсий будет проводиться в соответствии с законом, который был принят 3 октября 2017 года, передает "Обозреватель".

      Читайте также: На сколько выросла пенсия в Украине за 2018 год

      В 2019-2020 годах будут учитываться показатели в размере 50% от годовой инфляции. И показатель роста средней зарплаты за предыдущий год – тоже в размере 50%. Условно говоря, если инфляция была 9,8% за прошлый год, следовательно 4,9%. Если 25% был рост средней зарплаты, половина – это 12,5%. то есть пенсии вырастут на 17,4%,
      – отметил чиновник.

      Ранее ситуация была такой: к примеру, базовый расчет пенсий за перерасчет за 2014-2016 год составлял 3764 гривны. Далее это умножалось на коэффициент трудового стажа и коэффициент заработка. Однако теперь базовый показатель в 3764 будет умножен на 1,174. Он будет расти, как и будет расти сумма пенсий, объясняет министр.

      По его словам, для всех категорий пенсии будут расти одинаково – сейчас это примерно на 17%.

      "И у нас есть категория граждан, у которых большой стаж, но был маленький заработок в СССР из-за того, что была такая социальная политика. Вот для этих граждан мы разрабатываем механизм индексации, который позволит им иметь большую пенсию", – подытожил Рева.

      Недавно вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что в 2019 году Кабмин выделит на пенсионные программы 167,13 миллиарда гривен. По его словам, эти деньги пойдут на оплату пенсий, надбавок и повышений, а также на покрытие дефицита Пенсионного фонда. В то же время он добавил, что с 1 марта размер пенсионных выплат вырастет на 17-20 процентов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Пенсіонери Пенсионная реформа Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
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