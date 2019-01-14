Как быстро избавиться от боли в глазах

Современные технологии помогают человеку и одновременно ему вредят. Он практически весь день сидит за компьютером в офисе, и в смартфоне – после работы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство людей сталкиваются с неприятными ощущениями в глазах.

Нужно понимать, что боль в глазах – это сигнал тела, что что-то идет не так, пишет Opticclub.

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Глаза начинают болеть в тот момент, когда уровень нагрузки на эти органы превысил норму.

1. Сделайте перерыв

Если вы почувствовали признаки усталости в глазах, то стоит сделать перерыв. Можете сделать гимнастику для глаз – попереводити взгляд с близко расположенных предметов на удаленные и наоборот, выполнить круговые движения глазами, а также движения из стороны в сторону и вниз-вверх.

Если почувствовали усталость в глазах – сделайте гимнастику

2. Попробуйте посидеть с закрытыми глазами

Можете прикрыть лицо руками, чтобы в органы зрения попадало минимальное количество света – в темноте они могут полностью расслабиться.

3. Увлажните глаза

Если вы пользуетесь линзами, то неприятные ощущения может вызвать пересыхание глаз. В этом случае помогут специальные увлажняющие капли. Также к боли могут приводить различные заболевания, и в такой ситуации, без видимых причин возникновения болевого синдрома, стоит обратиться к врачу для диагностики глазных болезней.

Увлажните глаза

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