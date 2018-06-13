Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях

5 тысяч долларов требовал врач за устройство ребенка, больного раком, на лечение в детскую больницу "Охматдет". 5 тысяч долларов за шанс на жизнь больного мальчика, который так и не дожил до своего выздоровления.

Несколько дней назад в сети появилось видео на котором мамы детей, которые лечились от рака в детской больнице "Охматдет" рассказывают страшные вещи. 5 тысяч долларов они заносили в конверте врачу, который ножкой открывал ящик и говорил куда положить деньги. Мама рассказывает, что ее сыну собирали эти деньги всем миром, давали кто сколько мог – по 5, по 10 долларов. И она в конверте с этими купюрами и принесла их врачу. А врач накричал на нее и заставил принести "нормальными" купюрами. А нормальными – это по 100 долларов, чтобы ему удобнее было считать.

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Около недели назад появилась информация, что этого врача – заведующего отделением Трансплантации костного мозга – Олега Рыжака и еще одну заведующую Центром онкогематологии – врача Светлану Донскую, вследствие реорганизации больницы решили перевести из административной работы исключительно в врачебную практику.

Новое руководство больницы и Министерство здравоохранения предложило им другие должности, на которых они больше времени смогут уделять маленьким пациентам, но не будут иметь доступа к закупкам больницы, не будут решать, кого брать на лечение, а кого нет, а только лечить детей. Казалось бы, врач должен радоваться, что больше времени будет уделять маленьким пациентам, но нет – в детской больнице поднялся огромный скандал.

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В "Охматдет" "защищать врачей" едут народные депутаты, медицинский персонал подбивают на забастовки, а эти самые врачи начали обвинять руководство Министерства здравоохранения в отсутствии лекарств в больнице. Почему же врачи оказывают такое сопротивление тому, чтобы заниматься исключительно врачебной практикой, на которую они учились, а не административной работой, которую с них хотят снять?

Ответ очевиден – тогда они потеряют доступ к золотой кормушке, не смогут требовать по 5 тысяч долларов за лечение больных деток, заказывать лекарства и получать огромные откаты от фармацевтических компаний за закупку "супер" дорогих препаратов, которые потом не используются.

Так, например, в прошлом году на складах "Охмадета" испортилось препаратов на полмиллиона долларов. На почти 12 миллионов гривен было возвращено только 1 препарата – "Ноксафил", который врачи не успели использовать. Другие же препараты, например "Вифенд", Альбумин, Солю-Медрол, в то время, когда они портились на складах больницы, заставляли покупать волонтеров.

Одна ампула препарата "Ноксафил" стоит около 20 тысяч гривен. В 2017 году "Охматдет" заказал 1000 флаконов, а использовал всего 516. На 2018 год врачи не использовав в 2017 году половину лекарств, заказали их в 3 раза больше – 1500 флаконов. Использовали 500, а заказали 1500. Полторы тысячи флаконов – это почти 30 миллионов гривен. Большинство из которых даже не будет использовано. Это деньги, которые могли бы спасти чью-то маленькую жизнь, а вместо этого пойдут в карманы фармацевтических компаний, а препараты позже спишут.

Препарат, который закупают врачи

В "Охматдете" заказывают этот препарат 2 врача, а именно – заведующий отделением онкогематологии и Трансплантации костного мозга Олег Рыжак и заведующая Центра онкогематологии и трансплантации костного мозга – Светлана Донская. Это тот Рыжак, который требовал у родителей по 5 тысяч долларов за устройство больного ребенка на лечение. Это и сама Донская, которая нещадно критиковала закупки лекарств через международные организации, когда цены на лекарства снизились почти в 2 раза.

Именно они из года в год заказывают в разы больше "супер" дорогих лекарств, чем на самом деле используют. Мало того, эти препараты не рекомендованы для лечения детей с раком до 13 лет Международной ассоциацией педиатров онкологов. Почему же украинские врачи заказывают препараты, которыми не пользуются в мире, которые стоят в разы дороже и самое главное – намного больше, чем им нужно?

По моему мнению, ответ может быть только один и называется он "откат". Такие препараты не продаются в аптеках и могут быть закуплены только централизованно. Соответственно, для этого нужны врачи, которые закажут препараты в большом количестве. Ни для кого не секрет, особенно в онкологии, что стандартный "откат" с рецепта для лечения той же химиотерапии составляет в среднем 10%.

Посчитайте и вы поймете, как врачи получают бешеные деньги. Так, например, в этом году эти же врачи Рыжак и Донская заказали комплекты C4L на 2 миллиона гривен. Это наборы, которые используются для сепарации, то есть отделения кровяных клеток.

Вот только заказывали они эти комплекты зная, что аппаратура, на которой они используются, не работает. Интересно, кому же они нужны, при неработающем оборудовании? Многое становится понятно, если посмотреть декларацию недавно уволенного главного врача "Охматдета", который почти 15 лет руководил детской больницей Юрия Ивановича Гладуша.

Врач и его жена, которая работает, кстати, преподавателем в государственных университетах имеют дом на 300 квадратов, 3 квартиры и около 50 тысяч долларов сбережений. Не зря, когда Министерство здравоохранения решило уволить его – в больнице случился скандал: врачей заставляли подписывать письма в поддержку экс-главного врача, а Министерство обвиняли в давлении.

Как видим история повторяется. Врачи-взяточники, которые управляют заказами больницы, не хотят поступаться своими хлебными местами. Они пытаются сделать виновным новое руководство больницы, которое предлагает им врачебную практику, но уже без возможностей зарабатывать на маленьких пациентах. Они хотят, чтобы родители и дальше собирали по родственникам и знакомым по 5, 10 долларов на спасение жизни ребенка, а затем приносили им конверты уже с удобными купюрами.