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Как избавиться от привычки постоянно искать проблемы

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Как избавиться от привычки постоянно искать проблемы
Как избавиться от привычки постоянно искать проблемы / chungcuso3luongyen.info

По убеждению ученых, люди постоянно ищут себе проблемы из-за особенностей функционирования в мозгу человека. Чем более редкое явление – тем большее внимание к нему приковано.

Психолог Дэвид Левар и его коллеги решили выяснить, как предотвратить это, пишет BBC.

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То, что человек постоянно создает себе проблемы – следствие того, как мозг обрабатывает информацию. Человек на подсознательном уровне сравнивает то, что видит в настоящий момент с последним опытом.

Як позбутися звички постійно шукати проблем
Как избавиться от привычки постоянно искать проблемы

Эксперты объясняют, что мозгу легче сравнить похожие вещи, чем установить общую абсолютную оценку.

Чтобы не создавать лишние проблемы при принятии решений для которых важна последовательность оценки, следует определить критерии как можно четче.

Спробуйте визначити критерії, за якими оцінюватиме ступінь проблемиПопробуйте определить критерии, по которым будете оценивать степень проблемы

К примеру, если вы решили помочь полиции патрулировать район, то нужно составить список того, какие нарушения будут считаться преступлением.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология Мотивация
Источник: 24 Канал
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