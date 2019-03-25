Как изменит отставка Назарбаева взаимоотношения Казахстана с Кремлем

В России уверяют, что взаимоотношения стратегического партнерства России и Казахстана не станут хуже после смены руководства республики, а "будут только укрепляться".

Такие изменения дадут странам "дополнительный стимул" сразу в нескольких сферах, убежден секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишут российские СМИ.

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"Глубоко убежден, что изменения, которые происходят в руководстве Казахстана, дадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана как на международной арене, так и в двусторонних отношениях", – заявил он.

В Совбезе России напомнили, что Нурсултан Назарбаев продолжит выполнять обязанности председателя Совета Безопасности Казахстана, а также остается членом Конституционного совета и главой лидирующей политической партии.

Это свидетельствует о сохранении прежнего курса республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой, на дальнейшее развитие добрососедских отношений между нашими государствами,

– уверен Патрушев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил, что уходит в отставку. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан". Уже 20 марта на пост главы государства в Казахстане заступил Касым-Жомарт Токаев. Первым решением нового президента страны стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Члены парламента почти молниеносно одобрили переименование столицы.

Что известно про Нурсултана Назарбаева?Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил Назарбаеву, как первому президенту, право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз экс-казахстанский гарант победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок, который должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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