Як змінить відставка Назарбаєва стосунки Казахстану з Кремлем

У Росії запевняють, що взаємини стратегічного партнерства Росії і Казахстану не стануть гіршими після зміни керівництва республіки, а "будуть лише зміцнюватися".

Такі зміни дадуть країнами "додатковий стимул" відразу у кількох сферах, переконаний секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пишуть російські ЗМІ.

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"Глибоко переконаний, що зміни, які відбуваються в керівництві Казахстану, дадуть додатковий імпульс розвитку взаємовигідного співробітництва Росії і Казахстану як на міжнародній арені, так і в двосторонніх відносинах", – заявив він.

У Радбезі Росії нагадали, що Нурсултан Назарбаєв продовжить виконувати обов’язки голови Ради Безпеки Казахстану, а також залишається членом Конституційної ради і головою лідируючої політичної партії.

Це свідчить про збереження колишнього курсу республіки, спрямованого на зміцнення стратегічного партнерства з Москвою, на подальший розвиток добросусідських взаємин між нашими державами,

– упевнений Патрушев.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 19 березня заявив, що йде у відставку. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан". Вже 20 березня на пост глави держави у Казахстані заступив Касим-Жомарт Токаєв. Першим рішенням нового президента країни стало перейменування столиці Астани в Нур-Султан. Члени парламенту майже блискавично схвалили перейменування столиці.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, політик кілька разів перемагав на виборах очільника держави. У 2007 році парламент надав Назарбаєву як першому президентові право балотуватися на найвищу державну посаду необмежену кількість разів. Востаннє екс-казахстанський гарант переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін, який повинен закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео