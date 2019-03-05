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      Как изменятся президентские рейтинги после скандала в "Укроборонпроме"

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      Журналисты Bihus.Info продолжают раскрывать масштабные коррупционные схемы отмывания денег в "Укроборонпроме". Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич рассказал, как резонансные расследования повлияют на рейтинги кандидатов в президенты.

      Петро Порошенко 

      – Это расследование на рейтинги действующего президента Петра Порошенко в основном никак не повлияет.

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": как причастные реагируют на детали расследования

      – Электоральная база Порошенко, как и Юлии Тимошенко и Юрия Бойко, это люди возрастной категории свыше 50 лет. А Бигус, где опубликовал свое расследование? На каких каналах? Эти люди вообще не смотрят YouTube. Они смотрят то, что перевели уже каналы, которые близки к Порошенко.

      – Эти каналы сообщили, что было расследование, но президент отстранил, а информация является некорректной. А этого достаточно людям.

      Юлия Тимошенко

      – Юлии Тимошенко пробует раскрутить эту тему. Однако, поскольку и Тимошенко, и Бойко соревнуются за одну возрастную категорию, то Юлия Владимировна может набрать, вероятнее всего, в центральной части Украины.

      Владимир Зеленский

      – Рейтинги Владимира Зеленского, возможно, пойдут вверх, потому что его основная аудитория – это люди от 18 до 35 лет. Однако эта категория людей в основном не ходит на выборы.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

      • В начале войны группа молодых людей вступила в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его заводы.

      • В группу входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Группа заработала более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздала на взятки и откаты.

      Смотрите первую и вторую часть расследования о "Укроборонпром".

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПО СКАНДАЛУ ВОКРУГ "УКРОБОРОНПРОМА":

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      Теги: Новости Украины Расследования Юлия Тимошенко - новости Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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