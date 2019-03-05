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      Скандал в "Укроборонпромі": як зміняться президентські рейтинги

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      Журналісти Bihus.Info продовжують розкривати масштабні корупційні схеми відмивання грошей в "Укроборонпромі". Експерт Українською інституту майбутнього Ігор Тишкевич розповів, як резонансні розслідування вплинуть на рейтинги кандидатів у президенти.

      Петро Порошенко 

      – Це розслідування на рейтинги чинного президента Петра Порошенка здебільшого ніяк не вплине.

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      – Електоральна база Порошенка, як і Юлії Тимошенко та Юрія Бойка, це люди вікової категорії понад 50 років. А Бігус, де опублікував своє розслідування? На яких каналах? Ці люди взагалі не дивляться YouTube. Вони дивляться те, що переказали вже канали, які близькі до Порошенка.

      – Ці канали повідомили, що було розслідування, але президент відсторонив, а інформація є некоректною. А цього достатньо людям.

      Юлія Тимошенко

      – Юлії Тимошенко пробує розкрутити цю тему. Однак, оскільки і Тимошенко, і Бойко змагаються за одну вікову категорію, то Юлія Володимирівна може набрати, найімовірніше, в центральній частині України.

      Володимир Зеленський

      – Рейтинги Володимира Зеленського, можливо, підуть вгору, бо його основна аудиторія – це люди від 18 до 35 років. Однак ця категорія людей здебільшого не ходить на вибори.

      Що відомо про скандал в "Укроборонпромі"? • На початку війни група молодиків вступила у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручували ціну у рази й за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продавали на його заводи.

      • До групи входили: замсекретаря Ради нацбезпеки й оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Група заробила понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздала на хабарі і відкати.

      Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

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      Теги: Новини України Розслідування Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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