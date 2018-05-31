Как меняется голос женщины после рождения ребенка: открытие ученых

Ученые из Британии установили, что после рождения первого ребенка у женщины происходит понижение тональности голоса.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Evolution & Human Behavior.

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Причиной этого может быть как влияние гормонов, так и подсознательное желание звучать более убедительно, убеждена Катаржина Пизанская и ее коллеги из Сассекского университета.

В исследовании приняли участие 20 молодых матерей и 20 женщин, которые не рожали. Они собрали личные архивы за 10 лет: пять лет до рождения малыша и пять лет после этого.

Ученые обнаружили, что в среднем голос женщины падает на 5%, что равняется 1,3 музыкального полутона. Верхняя граница снижается на 2,2 полутона.

К слову, израильские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что рожать от 2 до 4 детей оптимально для здоровья женщины.