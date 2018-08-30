Как мотивировать ребенка есть здоровую пищу в школе: советы от Супрун

Один из важнейших уроков, который ребенок получает в школе, – это урок о здоровом питании. Хотя его и не преподают учителя, однако ежедневно, в основном на большой перемене, у ребенка формируются привычки, которые останутся на всю жизнь. Поэтому, следует мотивировать ребенка есть здоровую пищу, иначе он начнет утолять голод вредными блюдами и перекусами.

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также: Как меняется ежедневный рацион ребенка с возрастом

Как подчеркивает она, каждого ребенка можно мотивировать не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием – для этого нужно, прежде всего, быть примером самим.

"Пусть дети видят, что вы сами едите здоровую пищу, постепенно они последуют вашему примеру не только дома, но и в школе", – добавляет Супрун.

По ее словам, детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше животного белка (мясо, молочные продукты).

Также чиновница обнародовала несколько советов, которые помогут ребенку питаться полезнее:

– акцентируйте внимание на овощах и бобовых – они должны быть основой рациона;

– поощряйте каждый день есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях – цельнозерновые продукты, семена и орехи;

– в течение недели готовьте рыбу (2–3 раза в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика)

– минимализируйте количество соли – для детей 2–3 грамма в сутки, для подростков – менее 5 граммов в сутки

– уменьшите потребление сахара: 25–50 граммов в сутки, включая фруктовыми сахарами;

– используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое)

– следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

Напомним, ранее Ульяна Супрун публиковала советы, как подготовить ребенка к первому смартфону.