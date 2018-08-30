18:34
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
24°C 12°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как мотивировать ребенка есть здоровую пищу в школе: советы от Супрун

92 Читати новину українською
Супрун рассказала, как мотивировать ребёнка есть здоровую пищу
Супрун рассказала, как мотивировать ребёнка есть здоровую пищу / Shutterstock

Один из важнейших уроков, который ребенок получает в школе, – это урок о здоровом питании. Хотя его и не преподают учителя, однако ежедневно, в основном на большой перемене, у ребенка формируются привычки, которые останутся на всю жизнь. Поэтому, следует мотивировать ребенка есть здоровую пищу, иначе он начнет утолять голод вредными блюдами и перекусами.

Об этом пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Читайте также: Как меняется ежедневный рацион ребенка с возрастом

Как подчеркивает она, каждого ребенка можно мотивировать не только есть здоровую пищу, а делать это с удовольствием – для этого нужно, прежде всего, быть примером самим.

"Пусть дети видят, что вы сами едите здоровую пищу, постепенно они последуют вашему примеру не только дома, но и в школе", – добавляет Супрун.

По ее словам, детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше животного белка (мясо, молочные продукты).

Также чиновница обнародовала несколько советов, которые помогут ребенку питаться полезнее:

– акцентируйте внимание на овощах и бобовых – они должны быть основой рациона;

– поощряйте каждый день есть фрукты и ягоды, молочные и кисломолочные продукты, в небольших порциях – цельнозерновые продукты, семена и орехи;

– в течение недели готовьте рыбу (2–3 раза в неделю) и мясо (преимущественно птицы и кролика)

– минимализируйте количество соли – для детей 2–3 грамма в сутки, для подростков – менее 5 граммов в сутки

– уменьшите потребление сахара: 25–50 граммов в сутки, включая фруктовыми сахарами;

– используйте полезные масла (оливковое, кукурузное, льняное, тыквенное, ореховое)

– следите за водным балансом школьника: ребенок должен получать достаточно жидкости и пить по графику, а ориентируясь на чувство жажды.

Здорове харчування, Супрун, поради, діти

Напомним, ранее Ульяна Супрун публиковала советы, как подготовить ребенка к первому смартфону.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Дети Министерство здравоохранения Украины Детское питание Ульяна Супрун
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
сегодня, 18:01 Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в России
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сегодня, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сегодня, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сегодня, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
"Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
сегодня, 15:19 "Они сошли с ума": что говорил об Украине опальный Иосиф Кобзон
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук