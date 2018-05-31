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Как открыть и есть кокос: советы по выбору и приготовлению

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Как открыть и есть кокос, как выбрать кокос, рецепты с кокосом
Как открыть и есть кокос, как выбрать кокос, рецепты с кокосом / 24 Канал

Кокос уже давно закрепился на украинском рынке, но не получил безумную популярность среди людей. А все потому, что далеко не все знают, как открыть кокос, кушать его и в какие рецепты блюд добавлять. И очень зря! Так как справиться с кокосом можно без особых усилий и умений!

Кокос – фрукт или орех? Кокос – плод пальмового дерева, который имеет ворсистую коричневую скорлупу и белую мякоть. Это ничто иное, как семена кокосовой пальмы. В быту его называют орехом, хотя с научной точки зрения кокос является костянкой (односемянный плод с сочным околоплодником). Проще говоря, это семена кокосовой пальмы. Сочные костянки нам всем хорошо известны – слива, вишня, абрикос и др. Рецепты с кокосом существуют разные – от первых блюд до десертов.

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Фруктами в быту мы называем сочные плоды деревьев, которые пригодны в пищу. Но кокосовым этот термин тоже не подходит. Как бы ни назывался плод кокосовой пальмы, богатый витаминами кокос только набирает популярность. Кокосовое молоко используют в медицине для внутривенных вливаний как жаропонижающее, мочегонное средство. А мякоть свежего кокоса отлично укрепляет иммунитет. К тому же кокос часто используют в кулинарии для приготовления блюд.

Як відкрити та їсти кокос, як вибрати кокос. рецепти з кокосом
Кокосы – это семена кокосовой пальмы

Как выбрать кокос? На кокосе не должно быть трещин, темных пятен и плесени. Место, которым плод держался на пальме, не должно быть мягким и при нажатии продавливаться – это свидетельствует о загнивании плода.

Покупая кокос, следует руководствоваться принципом выбора арбуза – чем больше вес, тем лучше. Это закономерно, ведь чтобы упасть с дерева, плод должен быть спелым и тяжелым. Именно зрелый кокос падает сам по себе, без посторонней помощи. Кстати, скорлупа у разных плодов не сильно отличается толщиной. Так что чем больше вес, тем толще мякоть.

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Наличие жидкости или ее отсутствие легко проверить, встряхнув орех. Чем более зеленый кокос, то есть чем раньше он был сорван, тем больше в нем жидкости. В природе в процессе созревания плодов эта жидкость, которую в быту называют кокосовым молоком, превращается в мякоть. В хорошо созревшем кокосе ее может быть совсем немного, а слой мякоти, соответственно, должен быть толстым. Если вы слышите звонкий звук жидкости – то этот кокос неспелый.

Мякоть спелого ореха легко отделяется от скорлупы и имеет нежную консистенцию. Если она держится за слой под скорлупой и твердоватая, то это свидетельствует об одном – орех снимали зеленым.

Як відкрити та їсти кокос, як вибрати кокос. рецепти з кокосом
Обращайте внимание на внешний вид и количество жидкости при выборе кокоса 

Как определить, что кокос испорчен? Выбирая кокос, важно знать признаки испорченного плода. Неприятный, отталкивающий запах кокосовой воды – главный признак испорченного плода. Мякоть с трудом отходит от скорлупы, ее слой тонкий, а воды в кокосе много – плод снят с дерева незрелым.

Как открыть и правильно кушать кокос? Чтобы начать есть кокос, нужно его сначала открыть. Для этого существует масса способов. Кокосовый орех можно разбить, сильно ударив по нему молотком (или просто чем-то тяжелым). Но не стоит забывать, что кокосы очень прыгучи, поэтому лучше перед разбиванием его зафиксировать.

Можно попробовать распилить твердый плод ножовкой. Но эти и подобные им методы имеют существенный недостаток – из ореха выливается сок, не менее вкусный, чем мякоть. Поэтому если вам хочется не только мякоти кокоса, но и отведать кокосового молока, лучше сделайте по-другому. На одном из концов ореха есть три дырочки, которые можно попробовать расковырять ножом или проткнуть спицей.

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Если захочется выпить сок прямо из твердого плода, можно сделать две дырочки и вставить в одну из них коктейльную трубочку. Для того чтобы просто вылить сок из ореха, достаточно и одного отверстия. Когда весь приятный нектар вытечет, можно разбить кокос и начать его есть. Самый простой способ – расколоть его с помощью большого кухонного ножа.

Як відкрити та їсти кокос, як вибрати кокос. рецепти з кокосом
Открыть кокос – на самом деле очень легко и просто 

В кожуры кокоса есть одно слабое место, оно находится примерно на одной трети расстояния от глазков до другого конца. Твердый плод нужно положить на ровную поверхность, найти это место и ударить по нему тупой стороной ножа. Потом немного повернуть орех и ударить снова. После нескольких ударов в кожуре обычно появляется трещина.

Кокосовая мякоть должна быть мягкой и эластичной, белого цвета, без пятен и легко отделяться от скорлупы. Если мякоть отделяется плохо, значит, плод сняли зеленым – тем не менее, его, конечно же, можно есть.

Что приготовить из кокоса? Рецепты блюд. Из кокоса можно готовить стружку, коктейли, первые блюда, вторые, десерты и даже косметические средства. Но, наверное, самым известным десертом с кокосом является "Баунти". И его тоже можно приготовить дома, к тому же этот десерт будет значительно полезнее, чем купленный в магазине.


Рецепты блюд с кокосом 

Завтрак с кокосом. Отварите рис (на одну порцию). Порежьте один банан, прогрейте на сковородке 2 ч.л. сливочного масла и корицу, добавьте банан и немножко поджарьте. Выложите на сковороду рис и посыпьте кокосовой стружкой. Такой завтрак будет вкусным как в холодном, так и в горячем виде.

Мороженое из кокоса. Измельчите в блендере мякоть 1 кокоса, добавьте туда кокосовое молоко, 4 ст.л. нектара агавы, половину стручка ванили (или ванильный сахар). Тщательно перемійшайте. 1 ст.л. нектара перемешайте с порезанным на кусочки спелым и большим бананом, добавьте растопленный шоколад.

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В контейнер для заморозки продуктов выложите первым слоем смесь с кокосом, а потом бананово-шоколадную массу. Поставьте в морозилку на 4 часа. Перед тем, как подать его к столу, подержите при комнатной температуре около получаса.

Як відкрити та їсти кокос, як вибрати кокос. рецепти з кокосом
Мороженое из кокоса можно подавать в скорлупе самого плода 

Напиток из кокоса. Смешайте в блендере молоко, мякоть одного кокоса, спелое авокадо и зелень (по вкусу). Взбейте до однородности пены. Заряжайтесь энергией на весь день!

Как приготовить "Баунти" в домашних условиях: видео

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Советы Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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