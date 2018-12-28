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      Как правильно ходить во время гололеда

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      Как безопасно ходить во время гололеда
      Как безопасно ходить во время гололеда / Фото из открытых источников

      Из-за перепада температур и подмерзания талого снега обращения в травмпункты увеличивается в несколько раз. Самая распространенная проблема – травмы.

      Пресс-служба Дарницкой районной администрации опубликовала в Facebook советы, как нужно ходить по скользкой поверхности.

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      При обычной ходе способность ног человека выдерживать вес тела разделена пополам. Если человек будет идти таким образом, то она будет заставлять каждую ногу удерживать вес тела под углом, который является не перпендикулярным поверхности.

      Если нога находится под тупым котом, то это приводит к падению.

      Як безпечно ходити під час ожеледиці
      Как безопасно ходить во время гололеда

      Коммунальщики советуют, чтобы обезопасить себя от падения, держать центр тяжести тела над ногой, что впереди.

      Животное, которое это поняло – пингвин. Считайте себя пингвином на скользкой поверхности – и все будет хорошо,
      – советуют коммунальщики.

      via GIPHY

      Также не стоит забывать и о безопасной одежде и обуви. Одежда должна быть в меру легкой, чтобы человеку было комфортно передвигаться. Обувь выбирайте с устойчивой подошвой, она не должна увеличивать нагрузку на сустав, но и должно фиксировать голеностопный сустав. Оставляйте дома обувь на каблуках, танкетке, а также валенки и угги.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Непогода в Украине Здоровье Советы Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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