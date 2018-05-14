Как правильно питаться людям с больными почками
Людям, у которых больные почки, должны исключить из своего рациона абсолютно все продукты, содержащие калий.
Врачи и ученые отмечают, что из рациона нужно убрать картофель, молочные продукты, бобовые и другие продукты, содержащие калий, пишет Medical news today.
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Ведь если есть заболевание почек, они не успевают обрабатывать калий. Кроме того, препараты, которыми лечат почки, также содержат это вещество, которое может вызвать сердечную аритмию и мышечные судороги.
Медики рекомендуют не употреблять такие продукты, как: орехи, картофель, бобовые, бананы, шпинат, соки из овощей, помидоры, фастфуд и большинство молочных продуктов.
Люди с больными почками должны исключить из своего рациона продукты, содержащие калий
Поэтому если избегать употребления этих продуктов, то больные избежат негативных последствий. Во время лечения почек врач-диетолог должен составить правильно сбалансированную диету, ведь полностью от калия отказываться нельзя - он участвует в сокращении мышц, реагирует на давление, удаление отходов и помогает кислороду поступать в головной мозг.
К продуктам, которые меньше всего содержат калий, вошли: яблоки, ягоды, ананасы, арбузы, брокколи, морковь, капуста, огурцы, рис и цуккини.
Среди продуктов, которые содержат меньше всего калия, вошли брокколи, морковь и капуста