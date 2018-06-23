Как приготовить диетическую запеканку с цукини, помидорами и грибами: простой рецепт
Рецепт вкусной запеканки с цукини, помидорами и грибами поможет Вам быстро поразить гостей низкокалорийной едой.
В частности, рецепт является универсальным. При необходимости можно добавить или заменить любые овощи в этом блюде.
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Рецепт запеканки из кабачков с грибами и помидорами:
Ингредиенты:
цукини – 3-5 шт.
шампиньоны – 15 шт.
зеленый лук – 5 стеблей
помидоры – 4-5 шт. (или 1 корзинка помидоров черри)
соль, молотый перец
сушеный тимьян
хлопья сушеного красного перца
оливковое масло – 3 ст.л.
тертый сыр пармезан – 1/2 чашки (или больше)
Как приготовить запеканку из кабачков с грибами и помидорами:
1. Помидоры черри разрезать пополам. Если вы будете использовать обычные помидоры, нарежьте их и выложите на бумажное полотенце, пока готовятся другие ингредиенты. Это нужно, чтобы впитался лишний сок.
2. Цукини помойте, мелко нарежьте.
3. Зеленый лук порубите, грибы помойте и нарежьте
4. Разогрейте духовку до 180 С. Выложите 1/3 нарезанных овощей в форму для запекания, смазанную маслом. Посыпьте солью, молотым перцем, тимьяном и хлопьями острого перца.
5. Полейте столовой ложкой оливкового масла и посыпьте 1/3 частью пармезана. Повторите слои.
6. Запекайте в течение 30 минут или пока кабачки на станут мягкими.
Совет: грибы можно предварительно обжарить, добавив немного чесночного порошка.