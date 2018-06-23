Как приготовить диетическую запеканку с цукини, помидорами и грибами: простой рецепт

Рецепт вкусной запеканки с цукини, помидорами и грибами поможет Вам быстро поразить гостей низкокалорийной едой.

В частности, рецепт является универсальным. При необходимости можно добавить или заменить любые овощи в этом блюде.

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Рецепт запеканки из кабачков с грибами и помидорами:

Ингредиенты:

цукини – 3-5 шт.

шампиньоны – 15 шт.

зеленый лук – 5 стеблей

помидоры – 4-5 шт. (или 1 корзинка помидоров черри)

соль, молотый перец

сушеный тимьян

хлопья сушеного красного перца

оливковое масло – 3 ст.л.

тертый сыр пармезан – 1/2 чашки (или больше)

Как приготовить запеканку из кабачков с грибами и помидорами:

1. Помидоры черри разрезать пополам. Если вы будете использовать обычные помидоры, нарежьте их и выложите на бумажное полотенце, пока готовятся другие ингредиенты. Это нужно, чтобы впитался лишний сок.

2. Цукини помойте, мелко нарежьте.

3. Зеленый лук порубите, грибы помойте и нарежьте

4. Разогрейте духовку до 180 С. Выложите 1/3 нарезанных овощей в форму для запекания, смазанную маслом. Посыпьте солью, молотым перцем, тимьяном и хлопьями острого перца.

5. Полейте столовой ложкой оливкового масла и посыпьте 1/3 частью пармезана. Повторите слои.

6. Запекайте в течение 30 минут или пока кабачки на станут мягкими.

Совет: грибы можно предварительно обжарить, добавив немного чесночного порошка.