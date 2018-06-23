16:30
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Как приготовить диетическую запеканку с цукини, помидорами и грибами: простой рецепт

47 Читати новину українською
Рецепт запеканки из кабачков с грибами и помидорами
Рецепт запеканки из кабачков с грибами и помидорами / Фото из открытых источников

Рецепт вкусной запеканки с цукини, помидорами и грибами поможет Вам быстро поразить гостей низкокалорийной едой.

В частности, рецепт является универсальным. При необходимости можно добавить или заменить любые овощи в этом блюде.

Читайте также: Как заморозить макароны: кулинарный лайфхак

Рецепт запеканки из кабачков с грибами и помидорами:

Ингредиенты:

цукини – 3-5 шт.

шампиньоны – 15 шт.

зеленый лук – 5 стеблей

помидоры – 4-5 шт. (или 1 корзинка помидоров черри)

соль, молотый перец

сушеный тимьян

хлопья сушеного красного перца

оливковое масло – 3 ст.л.

тертый сыр пармезан – 1/2 чашки (или больше)

запіканка з цукіні помідорів грибів рецепт

Как приготовить запеканку из кабачков с грибами и помидорами:

1. Помидоры черри разрезать пополам. Если вы будете использовать обычные помидоры, нарежьте их и выложите на бумажное полотенце, пока готовятся другие ингредиенты. Это нужно, чтобы впитался лишний сок.

2. Цукини помойте, мелко нарежьте.

3. Зеленый лук порубите, грибы помойте и нарежьте

4. Разогрейте духовку до 180 С. Выложите 1/3 нарезанных овощей в форму для запекания, смазанную маслом. Посыпьте солью, молотым перцем, тимьяном и хлопьями острого перца.

5. Полейте столовой ложкой оливкового масла и посыпьте 1/3 частью пармезана. Повторите слои.

6. Запекайте в течение 30 минут или пока кабачки на станут мягкими.

запіканка з цукіні помідорів грибів рецепт

Совет: грибы можно предварительно обжарить, добавив немного чесночного порошка.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук