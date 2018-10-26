Как снизить боль в животе в домашних условиях: эффективные способы

Чем бы ни была вызвана боль или дискомфорт в животе, чтобы быстро снять неприятные ощущения и дождаться помощи врача, следует сделать несколько простых вещей.

1. Если живот болит из-за запоров, следует сделать массаж по часовой стрелке, который стимулирует мышечные сокращения и помогает расщеплять пищу, передает 24apteka.

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Массаж помогает при переедании, плохом пережевывании, дегидратации, отсутствии ферментов или кислоты.

2. Если вы чувствуете хронический стресс, это может сказаться на пищеварении. Здесь могут помочь дыхательные упражнения:

- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов в течение 5 минут;

- сделайте глубокий вдох. как только почувствовали боль в животе;

- сделайте 3-5 действительно глубоких вдохов и выходов.

3. Причиной и следствием дискомфорта в животе может быть обезвоживание. Поэтому пейте достаточно жидкости.

4. Как и яблочный уксус, имбирь – еще один замечательный натуральный стимулятор пищеварения. Поэтому пожуйте кусочек свежего имбиря. Это поможет стимулировать кислотные выделения и мышечные сокращения, чтобы переварить пищу и снять боль в животе.

5. Эфирное масло перечной мяты помогает уменьшить мышечные спазмы в желудке и толстой кишке. Смешайте несколько капель масла мяты, например, с кокосовым, и натрите этой смесью место на животе, которое болит.

6. Лимон – еще одно средство для улучшения пищеварения. Если вы чувствуете тяжесть в желудке после еды, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока в чашку с водой и выпейте.

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