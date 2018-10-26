Как снизить боль в животе в домашних условиях: эффективные способы
Чем бы ни была вызвана боль или дискомфорт в животе, чтобы быстро снять неприятные ощущения и дождаться помощи врача, следует сделать несколько простых вещей.
1. Если живот болит из-за запоров, следует сделать массаж по часовой стрелке, который стимулирует мышечные сокращения и помогает расщеплять пищу, передает 24apteka.
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Массаж помогает при переедании, плохом пережевывании, дегидратации, отсутствии ферментов или кислоты.
2. Если вы чувствуете хронический стресс, это может сказаться на пищеварении. Здесь могут помочь дыхательные упражнения:
- сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов в течение 5 минут;
- сделайте глубокий вдох. как только почувствовали боль в животе;
- сделайте 3-5 действительно глубоких вдохов и выходов.
3. Причиной и следствием дискомфорта в животе может быть обезвоживание. Поэтому пейте достаточно жидкости.
4. Как и яблочный уксус, имбирь – еще один замечательный натуральный стимулятор пищеварения. Поэтому пожуйте кусочек свежего имбиря. Это поможет стимулировать кислотные выделения и мышечные сокращения, чтобы переварить пищу и снять боль в животе.
5. Эфирное масло перечной мяты помогает уменьшить мышечные спазмы в желудке и толстой кишке. Смешайте несколько капель масла мяты, например, с кокосовым, и натрите этой смесью место на животе, которое болит.
6. Лимон – еще одно средство для улучшения пищеварения. Если вы чувствуете тяжесть в желудке после еды, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока в чашку с водой и выпейте.
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