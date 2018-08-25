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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Как страх влияет на здоровье человека

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Аэрофобия
Аэрофобия / rosscenter.com

Страх знаком практически каждому человеку. Однако порой он может быть неоправданным, неблагоразумным и оправданным.

Люди часто культивируют стах перед тем, чего не стоит бояться, и тем самым, игнорируют реальные опасности. Иногда люди боятся разбиться в самолете, но переходят дорогу на красный свет, пишет портал "ЖивиАктивно".

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К неоправданным страхам можно отнести следующие:

  1. Авиаперелеты (аэрофобия) – однако риск погибнуть в самолете в 100 раз ниже, чем риск погибнуть в автомобиле.
  2. Кофе – некоторые люди не употребляют кофе из-за убеждения того, что этот напиток повышает давление. Однако если употреблять кофе в начале дня и в малом количестве, то это не составит угрозу.
  3. Насекомые (инсектофобия ) – эти животные не всегда являются угрожающими. В Украине наиболее угрожающей насекомым является клещ, однако при соблюдении установленных правил можно избежать укуса.
  4. Вакцинация – на самом деле, больше осложнений может быть от опасной болезни, от которой не сделали прививки, чем от самой вакцинации.

Вакцинація
Вакцинация

Оправданные страхи

– Вирусы

Формы живых организмов действительно представляют опасность, поскольку они могут быстро распространяться и вызывать опасные болезни.

– Инфекции (мизофобия)

Страх перед инфекцией является вполне оправданным, поскольку некоторые из них являются устойчивыми к антибиотикам.

– Холестерин

Есть хороший и плохой холестерин, однако его высокий уровень действительно представляет опасность здоровью.

– Пищевое отравление (токсикофобия)

В жаркую погоду увеличивается шансы пищевого отравления. Риски возрастают и у тех людей, которые питаются вне дома или же покупают просроченные продукты.

Токсикофобія
Токсикофобия

Безрассудные страхи

  1. Курение – люди, которые курят, убеждены, что им лично не представляют угрозы болезни сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.
  2. Свежее молоко – большинство убеждено, что покупая свежее молоко в местах, которые не предназначены для этого, оно будет содержать полезные вещества. Однако лишь молоко, которое прошло термическую обработку не представляет угрозу.
  3. Антибиотики – слишком частое их употребление приводит к тому, что антибиотики теряют свою эффективность и невосприимчивость к лечению. Также они могут привести к нарушению в работе кишечника, печени.
  4. Переедание – люди употребляют больше калорий, чем сжигают, и поэтому страдают ожирением.

Як страх впливає на здоров’я людини

Как страх влияет на здоровье человека

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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