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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как улучшить качество секса за 2 недели: ответ медиков

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Как улучшить качество секса за 2 недели
Как улучшить качество секса за 2 недели / unsplash.com

Чтобы улучшить качество секса за две недели, медики рекомендуют принимать солнечные ванны.

Такое заявление сделала эксперт в области здравоохранения Эли Дилкс, пишет Daily Mail.

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Пребывание на солнце стимулирует выработку витамина D, а также улучшает настроение.

Солнечные ванны положительно влияют и на сексуальную жизнь – они стимулируют выработку тестостерона и в целом хорошо влияют на качество секса.

Эли Дилкс убеждена, что женщины с дефицитом витамина D имеют более низкие уровни эстрогена. Это не лучшим образом влияет на женское либидо.

via GIPHY

Эксперт посоветовала находиться на солнце около 30 минут на протяжении двух недель. Благодаря этому человек получает необходимо дозу витамина D, а это стимулирует выработку тестостерона.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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