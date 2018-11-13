Часто люди, в основном молодежь, решают переехать в другую страну и попробовать что-то новое. Итак, как миграция влияет на психическое здоровье?

Об этом пишет психолог и психотерапевт Сергей Кистенив в Instagram.

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Всю миграцию можно поделить на три этапа.

1. Первый этап миграции – предварительная миграция или премиграция

Психолог отмечает факторы, влияющие на психическое состояние:

• Возраст (чем моложе человек, тем легче адаптироваться);

• Финансовое положение и социально-экономический статус (временное ухудшение уровня жизни);

• Близость культуры страны эмиграции;

• Знание языка;

• Мотивация на переезд (побег от родителей, изменение культурного фона, проблемы в жизни, поиск лучшего места жительства, рабочая эмиграция, и т. д.).

2. Второй этап – миграция

На этом этапе большинство беженцев подвергаются значительному риску развития психических расстройств по сравнению с коренным населением. У них повышается риск развития депрессии, возникают соматические жалобы и в 10 раз увеличивается показатели посттравматического стрессового расстройства.

Второй этап – миграция

Дополнительные факторы риска – культурный шок и культурная потеря, поскольку люди испытывают потерю языка, социальных структур и поддержки.

3. Третий этап – ассимиляция

Смена культур может вызвать проблемы в ассимиляции или аккультурации с сохранением культурной самобытности

Ассимиляция определяется как "процесс, посредством которого культурные различия исчезают, поскольку общины иммигрантов приспосабливаются к системе культуры и ценностей другой страны".

Как влияет на здоровье переезд в другую страну

Оценка риска для психического здоровья должна учитывать все три этапа.

При наличии психических расстройств необходимо обратиться к местным врачам, а вот психотерапию нужно проводить на родном языке.

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