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      Как влияет на здоровье переезд в другую страну

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      Как влияет на здоровье переезд в другую страну
      Как влияет на здоровье переезд в другую страну / Фото из открытых источников

      Часто люди, в основном молодежь, решают переехать в другую страну и попробовать что-то новое. Итак, как миграция влияет на психическое здоровье?

      Об этом пишет психолог и психотерапевт Сергей Кистенив в Instagram.

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      Всю миграцию можно поделить на три этапа.

      1. Первый этап миграции – предварительная миграция или премиграция

      Психолог отмечает факторы, влияющие на психическое состояние:
      • Возраст (чем моложе человек, тем легче адаптироваться);
      • Финансовое положение и социально-экономический статус (временное ухудшение уровня жизни);
      • Близость культуры страны эмиграции;
      • Знание языка;
      • Мотивация на переезд (побег от родителей, изменение культурного фона, проблемы в жизни, поиск лучшего места жительства, рабочая эмиграция, и т. д.).

      2. Второй этап – миграция

      На этом этапе большинство беженцев подвергаются значительному риску развития психических расстройств по сравнению с коренным населением. У них повышается риск развития депрессии, возникают соматические жалобы и в 10 раз увеличивается показатели посттравматического стрессового расстройства.

      Другий етап – міграція

      Второй этап – миграция

      Дополнительные факторы риска – культурный шок и культурная потеря, поскольку люди испытывают потерю языка, социальных структур и поддержки.

      3. Третий этап – ассимиляция

      Смена культур может вызвать проблемы в ассимиляции или аккультурации с сохранением культурной самобытности

      Ассимиляция определяется как "процесс, посредством которого культурные различия исчезают, поскольку общины иммигрантов приспосабливаются к системе культуры и ценностей другой страны".

      Як впливає на здоров'я переїзд в іншу країну

      Как влияет на здоровье переезд в другую страну

      Оценка риска для психического здоровья должна учитывать все три этапа.

      При наличии психических расстройств необходимо обратиться к местным врачам, а вот психотерапию нужно проводить на родном языке.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня поговорим о влиянии переезда в другую страну на психическое здоровье. Миграцию можно в целом разделить на 3 этапа: • Первый, предварительная миграция или пре-миграция, включает в себя принятие решения и подготовку к переезду. Факторы, влияющие на психическое состояние на данном этапе: - Возраст (чем моложе человек, тем легче адаптироваться) -Финансовое положение и социально-экономический статус (временное ухудшение уровня жизни) - Близость культуры страны эмиграции - Знание языка - Мотивация на переезд ( бегство от родителей, смена культурного фона, проблемы в жизни, поиск лучшего места жительства, рабочая эмиграция, религиозная и тд.) • Второй этап, сама миграция - это физическое перемещение человека или семьи. Сама миграция может быть сложной, с временными плохими условиями жизни. Кстати, беженцы подвергаются значительному риску развития психических расстройств по сравнению с коренным населением, и повышением темпа возникновения депрессии, соматических жалоб и до 10 раз более высокими показателями посттравматического стрессового расстройства. Культурный шок и культурная утрата могут быть дополнительными факторами риска во время миграции, поскольку люди испытывают потерю языка, социальных структур и поддержки. «Симптомы утраты» должны оцениваться в культурном контексте, потому что культурно соответствующее переживание горя (голоса предков и видение призраков) могут быть неверно истолкованы при использовании западных диагностических критериев. • Третий этап, после миграции, включает ассимиляцию мигрантов в обществе. Значительное изменение культуры, которое часто приносит иммиграция, может создавать проблемы в ассимиляции или аккультурации с сохранением культурной самобытности. Ассимиляция определяется как «процесс, посредством которого культурные различия исчезают, поскольку общины иммигрантов приспосабливаются к системе культуры и ценностей принимающей страны». Оценка риска психического расстройств у мигрирующего населения должна учитывать все три этапа. К кому обратиться? - при наличии серьезных психических расстройств и за медикаментозной помощью - к местным врачам. - психотерапия же лучше на родном языке.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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