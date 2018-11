Как влияет на здоровье переезд в другую страну

Сегодня поговорим о влиянии переезда в другую страну на психическое здоровье. Миграцию можно в целом разделить на 3 этапа: • Первый, предварительная миграция или пре-миграция, включает в себя принятие решения и подготовку к переезду. Факторы, влияющие на психическое состояние на данном этапе: - Возраст (чем моложе человек, тем легче адаптироваться) -Финансовое положение и социально-экономический статус (временное ухудшение уровня жизни) - Близость культуры страны эмиграции - Знание языка - Мотивация на переезд ( бегство от родителей, смена культурного фона, проблемы в жизни, поиск лучшего места жительства, рабочая эмиграция, религиозная и тд.) • Второй этап, сама миграция - это физическое перемещение человека или семьи. Сама миграция может быть сложной, с временными плохими условиями жизни. Кстати, беженцы подвергаются значительному риску развития психических расстройств по сравнению с коренным населением, и повышением темпа возникновения депрессии, соматических жалоб и до 10 раз более высокими показателями посттравматического стрессового расстройства. Культурный шок и культурная утрата могут быть дополнительными факторами риска во время миграции, поскольку люди испытывают потерю языка, социальных структур и поддержки. «Симптомы утраты» должны оцениваться в культурном контексте, потому что культурно соответствующее переживание горя (голоса предков и видение призраков) могут быть неверно истолкованы при использовании западных диагностических критериев. • Третий этап, после миграции, включает ассимиляцию мигрантов в обществе. Значительное изменение культуры, которое часто приносит иммиграция, может создавать проблемы в ассимиляции или аккультурации с сохранением культурной самобытности. Ассимиляция определяется как «процесс, посредством которого культурные различия исчезают, поскольку общины иммигрантов приспосабливаются к системе культуры и ценностей принимающей страны». Оценка риска психического расстройств у мигрирующего населения должна учитывать все три этапа. К кому обратиться? - при наличии серьезных психических расстройств и за медикаментозной помощью - к местным врачам. - психотерапия же лучше на родном языке.

