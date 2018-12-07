Как восстановиться после родов: советы доулы

Есть период 40 дней после родов, который идет на восстановление физиологическое и психологическое. В этот период женщине нужен комфорт, ощущение защищенности и безопасности, бытовая поддержка.

Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказала доула Тамара Андреева.

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Она подчеркнула, что первые 40 дней у рожениц должен быть режим "священная корова": маму важно освободить от бытовых забот, чтобы она насладилась ребенком, собой, новым состоянием. Все это будет гораздо лучше проходить, если будет организован вокруг круг поддержки – муж, друзья, родители, если у них поддерживающий тип коммуникации.



Женщине после родов нужна поддержка и помощь



Если родители выступают с авторитарным стилем воспитания, с директивностью в голосе и сравнениями, – это будет очень травматично для женщины. Для таких родителей я рекомендую список указаний. Например, приходит мама и говорит: "Почему ребенок у тебя в шапке" или "Почему без шапки?", или "Почему пол не помыт?" А вы сразу ей говорите – "Мам, мне нужна твоя помощь. Сходи в магазин, мне нужно то и это". Потому что у этой мамы такой язык любви. Она так говорит не потому, что плохая, а потому, что умеет так любить. И важно принять это,

– отметила доула.

Тамара Андреева посоветовала – искать круг поддержки в предродовом периоде. По ее словам очень важно разгрузить женщину с точки зрения прогулки, чтобы роженица имела время на себя.

"По физиологии – лучше спросить у гинеколога. Но я точно знаю, что те выделения, которые идут первые 40 дней – свидетельствуют о здоровье женщины. Следим за цветом, запахом, температурой. 42 дня женщина числится за тем родильным домом, где она родила, и в случае каких моментов она может туда обратиться в любое время суток", – сообщила доула.

Больше о подготовке к родам и о самом процессе рождения читайте в интервью с доулой Тамарой Андреевой.