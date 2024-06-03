Общее качество украинского войска будет выше, чем вражеского: аналитики ISW привели аргумент

Международная пресса рассказала, как украинские полевые командиры готовят солдат к боям. По мнению аналитиков, благодаря таким тренировкам общее качество ВСУ будет выше, чем российской армии.

Командиры украинских соединений рассказали газете The Washington Post об обучении бойцов прямо-таки на передовой. В Институте изучения войны положительно оценивают соответствующие факты и отмечают надлежащую подготовку воинов.

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Украина готовит военных к боям

Как отмечают эксперты, усиление мобилизации привело к трудностям в тыловых учебных центрах. Поэтому и приходится уделять немало времени подготовке воинов после их прибытия к линии боестолкновения.

Важно, что значительная часть украинского войска уже более 2 лет находится на фронте. Истощенные солдаты нуждаются в замене. Украина находится под давлением: нужна быстрая ротация и компенсация потерь для поддержания обороны.

Решение украинских полевых командований обучать новоиспеченный личный состав на фронте свидетельствует о том, что общее качество украинских сил, вероятно, будет оставаться выше, чем у российских сил. Речь идет о ближайшей или среднесрочной перспективе,

– указывают в ISW.

Также существует сложный компромисс между тем, чтобы оттянуть опытных солдат с передовой для подготовки нового персонала, а также тем, чтобы на узких участках перед фронтом тренировать бойцов.

Один украинский офицер сказал The Washington Post, что Украине срочно нужны инструкторы НАТО и сокращение времени обучения вдвое – то есть до одного месяца.

Россия не оставляет "мясных штурмов"

Институт изучения войны отмечает, что из-за российских ударов Украина не имеет безопасного тыла. Поэтому и будущие бойцы тренируются в странах НАТО, что увеличивает время подготовки. Это является проблемой, из-за которой среднее общее качество ВСУ на передовой может несколько снизиться.

В этом же отчете аналитики Института изучения войны отмечают: