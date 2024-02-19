В ОСГВ "Хортица" назвали цель врага на Лимано-Купянском направлении

Ситуация на Лимано-Купянском направлении остается динамичной. Ведь российские оккупанты продолжают применять все имеющиеся виды артиллерии и другое вооружение.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что противник совершил 489 обстрелов в их зоне ответственности. В основном враги использовали минометы и FPV-дроны, а также 8 раз применяли авиацию, преимущественно Су-34.

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Что происходит на Лимано-Купянском направлении

Илья Евлаш рассказал, что оккупанты также использовали управляемые авиационные бомбы. Там произошли 22 боевых столкновения, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 264 солдата и 26 единиц вооружения и военной техники. Среди которых:

шесть танков,

пять боевых бронированных машин,

пять пушек Д-30,

семь автомобилей,

три антенны связи,

восемь укрытий,

еще 3 склада с боеприпасами.

В общем противник пытается активизировать свои усилия вблизи реки Черный Жеребец. Сейчас туда перебрасывает свои резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны – так называемый Торский выступ – занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития наступления. Однако наши защитники держат активно там оборону, нанося противнику максимальные потери, используя все наши имеющиеся силы и средства,

– рассказал Евлаш.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", после того, как россияне временно захватили Авдеевку, они, скорее всего, продолжат рассредоточивать свои войска, которые там накоплены, на других участках.

"Куда именно – увидим позже. Однако на это им нужно время, минимум от недели, для того, чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой", – пояснил Илья Евлаш.

Зеленский посетил Купянское направление

Владимир Зеленский 19 февраля посетил Купянское направление. Украинский лидер побывал на позициях 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Там президент заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействие со смежными подразделениями Сил обороны, пообщался с военными и вручил награды.

Кроме того, Алексей Трубников рассказал Зеленскому об опыте применения дронов различных типов и об особенностях борьбы с вражескими дронами с помощью РЭБ. Также говорили об обеспечении подразделений техникой, боеприпасами и других потребностях воинов.

Стоит добавить, что перед этим в ISW рассказали, что враг начал наступление сразу на 3 направлениях вдоль границы Харьковско-Луганской области, в частности, в направлениях Купянска и Лимана, в Авдеевке и возле нее, вблизи Работино на западе Запорожской области.

Илья Евлаш сообщил, что вблизи Бахмута в районе Богдановки Россия переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить с флангов, также активно применяет своих штурмовиков. Возле Бахмута ведутся активные боевые действия, преимущественно с использованием артиллерии и тяжелой техники. По данным представителя, там враг совершил 512 обстрелов, нанес 26 ударов дронами-камикадзе.